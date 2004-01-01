Правительство России утвердило правила предоставления регионам субсидий на 1 кг молока, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Одно из условий предоставления господдержки производителям — увеличение молочной продуктивности коров, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. Субсидии смогут получить только те производители, которые обеспечат сохранность стада коров к уровню предыдущего года, при этом размер выплат будет зависеть от достигнутого уровня молочной продуктивности, уточняет пресс-служба Минсельхоза.



Для регионов, где средняя молочная продуктивность коров по сельхозпредприятиям составляет 5 тыс. кг в год и выше, ежегодно дополнительно устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Минсельхозом. Повышающий коэффициент 1,2 также будет действовать для Крыма, Дальнего Востока и регионов Нечерноземья (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). При этом отменяется субсидирование коровьего молока высшего и первого сорта и козьего молока и вносится критерий его соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.



Новые правила предусматривают двухступенчатую систему, поясняет исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Во-первых, стимулируются регионы с более высоким уровнем продуктивности, и снижается поддержка тех, где она ниже определенных показателей. Во-вторых, на уровне регионов остается возможность увеличивать субсидии для более эффективных хозяйств. «Планка в 5 тыс. кг — это введенный новый показатель, но мы должны понимать, что средняя продуктивность в России — около 5,4 тыс. кг. Те, кто дает больше, получают стимулирующий коэффициент, те кто меньше — прежде всего, КФХ и немодернизированные старые комплексы — получают более низкий объем поддержки», — отметил он. По его словам, редакция правил является компромиссной. «Старые правила тоже были стимулирующими, даже без привязки к коэффициентам: чем больше литров молока ты произвел, тем больше субсидию получил. Но ряд федеральных органов не воспринимали этот подход как мотивирующий, поэтому пришлось внести некоторые изменения, прежде всего по настоянию Минсельхоза», — пояснил Белов.



Производители считают дифференцированную поддержку хозяйств в зависимости от их продуктивности правильным решением. «Государство должно тратить деньги эффективно и помогать тем, где в будущем может быть отдача, - сказал «Агроинвестору» гендиректор Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев. — Я вообще не понимаю, зачем заниматься молочным животноводством, если производишь менее 5 тыс. кг молока на корову. Однако если ты производишь больше и хочешь дальше повышать производительность и эффективнее работать с животными, то это требует больше инвестиций. Поэтому я считаю дифференциацию производителей по эффективности правильным подходом, который нужно было ввести уже давно». В 2016 году продуктивность коров предприятия составила более 9 тыс. кг. «Конечно, это правильно. Введение коэффициентов позволяет повысить заинтересованность производителей в повышении эффективности производства», — также поддержал решение правительства гендиректор сельхозпредприятия «Вощажниково» Сергей Негляд.



Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, на выплату «молочных» субсидий в 2017 году предусмотрено 7,96 млрд руб. По словам Белова, это примерно на треть меньше, чем в прошлом году. «В прошлом году было около 12 млрд руб. Однако с финансово-экономическим блоком Минсельхоза обсуждалось, что эта разница в 4 млрд руб. останется в молочной отрасли и пойдет на финансирование новых инвестиционных проектов — предоставление кредитов по ставке 5% и возмещение прямых понесенных затрат», — уточнил Белов.

