Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к вице-премьеру России Аркадию Дворковичу с просьбой помочь решить проблему невыплаты субсидий. Как сообщила «Агроинвестору» представитель «Союзмолока» Мария Жебит, объем инвестиционных проектов, претендующих на получение компенсаций, составляет около 35 млрд руб., соответственно невыплаты равняются 3,5 млрд руб. «А по всей отрасли неотобранных проектов — где-то на 120 млрд руб., соответственно, всей отрасли нужно 12−13 млрд руб. Кроме того, по возмещению CAPEX на этот год не хватает где-то 3 млрд руб.», — сказала она.

С 1 января 2017 года старая схема с компенсацией ставок по кредитам и части капитальных затрат (CAPEX) уже не будет действовать — как ожидается, заработает механизм льготного кредитования под 5%. По этому же году в рамках действующих правил проекты для госсубсидий должна отобрать комиссия, которую организовывает Минсельхоз. Последний раз такая комиссия собиралась в конце прошлого года. «В результате все предприятия, не успевшие в прошлом году и начавшие строиться в этом году, все они попали в этот правовой вакуум: им обещали поддержку, деньги вложены, документы на получение компенсаций направлены, однако комиссией они не утверждены и, соответственно, эти обещанные деньги даже не считаются долгом», — сказала Жебит. Она предположила, что комиссия по отбору инвестпроектов не проводится из-за отсутствия денег в бюджете.

В бюджете на 2016 год средств на субсидирование новых инвестпроектов не заложено, только на поддержку действующих проектов, подтвердили «Ведомостям» в Минсельхозе. Законопроект о корректировке бюджета на 2016 год находится на подписи у президента, и до конца года государство выделит дополнительно 2,3 млрд руб. субсидий. На это в «Союзмолоке» заметили, что отбор инвестпроектов необходимо провести в течение ближайших двух недель. «Эти деньги должны поступить в регионы, а регионы должны перечислить инвесторам. И есть очень большие сомнения, что до 31 декабря можно успеть это сделать. А в следующем году компании уже не смогут получить деньги, потому что со вступлением в силу новых правил это будет вне правового поля», — отметили в «Союзмолоке».

В связи с неясностью ситуации с субсидированием, констатируют в «Союзмолоке», инвестиционная активность фактически остановлена: ряд компаний останавливает деятельность по текущим инвестпроектам, другие пересматривают планы по строительству новых ферм. «Не уверен, что инвестиционная активность в молочном животноводстве была бы высокой и с субсидиями, однако без них она вообще теряет смысл, поскольку сроки окупаемости уходят за горизонт. Поэтому если субсидии не будут выплачиваться вовремя, то, конечно, новые проекты реализовываться не будут», — сказал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По данным экспертов, без субсидий ставки банковских кредитов, достигающих 20% годовых, делают молочный бизнес нерентабельным и повышают сроки окупаемости проектов до более чем 15 лет.

Низкую рентабельность молочного производства, которая находится на уровне 5−10%, ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев называл в качестве главного фактора, обуславливающего сохраняющийся в России дефицит собственного молока. Если в 2015 году средняя рентабельность сельхозпредприятий в стране превысила 20%, то по молоку показатель был в 3,5 раза ниже. По статистике Минсельхоза, в России выпускается в год выпускается около 30 млн т молока, при этом 7 млн т импортируется, в основном, из Белоруссии. По итогам 2016-го серьезных изменений валового производства молока в России, скорее всего, ждать не стоит: оно будет практически идентичным показателям 2015 и 2014 годов и составит около 30,7−30,8 млн т, ранее отмечал эксперт ИКАР Вадим Семикин (см. статью «Молоко-сырье подорожало, но отрасль по-прежнему малорентабельна» в журнале «Агроинвестор» за ноябрь 2016). Начиная с 2014 года отечественные предприятия ежегодно наращивали объемы валового производства молока на 2−3%, однако в июле 2016-го прирост к июлю 2015-го составил лишь 0,3%, а в августе была зафиксирована отрицательная динамика — минус 0,2%.