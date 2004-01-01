Минсельхоз опубликовал проект приказа об утверждении перечня направлений использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Документ размещен на портале раскрытия информации, его обсуждение продлится до 22 января. Также на сайте опубликованы порядок отбора банков, участвующих в программе льготного кредитования; порядок формирования плана такого кредитования на финансовый год и включения потенциального заемщика в реестр действующих заемщиков.

Распоряжение правительства, утверждающее правила предоставления кредитов сельхозпроизводителям по льготной ставке не более 5% было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще 29 декабря 2016 года. Тогда Минсельхоз сообщал, что в ближайшее время планирует подписать соглашения с уполномоченными банками по реализации системы льготного кредитования: начиная с этого года, агроведомство будет перечислять субсидии на компенсацию части кредитной ставки напрямую банкам, а не аграриям, как раньше. Новая система должна упростить доступ аграриев к кредитам, отмечал ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентов и ждать их последующего возврата в виде субсидий», — говорил он. «Субсидии планируется предоставлять, начиная с 1 января 2017 года», — уточнял Минсельхоз. Но, судя по тому, что только сейчас разработаны проекты приказов, необходимых для работы новой схемы, получить льготные кредиты аграрии пока не могут.

«На днях я интересовался льготными кредитами в Россельхозбанке. Там ответили, что о программе пока ничего не знают», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор и совладелец компании «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) Павел Миклухин. Хотя постановление правительства уже подписано, выдавать кредиты по новой программе начнут не раньше марта, рассуждает гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. «Мы решили перестраховаться и в конце прошлого года взяли кредит по «Программе 6,5» — под 9,6% годовых под залог коммерческой недвижимости и земель», — добавляет он.

«По новой схеме мы подали заявки в Россельхозбанк и Сбербанк, но ответа пока не получили, — делится гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов. — Сотрудники банков в частных беседах говорят, что ориентируются на выдачу льготных кредитов не раньше марта». По его словам, прежняя система отбирала и замораживала на длительное время (до года) значительные средства на оплату полной банковской ставки. При этом часто по формальным признакам и из-за незначительных ошибок в оформлении компенсация не выплачивалась в полном объеме.

Но, например, гендиректор компании «Старт» (Свердловская область) Евгений Коковин считает, что прежняя система работала хорошо, а с новой возможны неожиданности. «Во-первых, ограничение числа банков, которые будут участвовать в программе льготного кредитования, приведет к тому, что они смогут устанавливать более сложные условия для

заемщиков: например, ограничат минимальный размер кредита, — рассуждает он. — Во-вторых, раньше сельхозпроизводители могли получать субсидии

и по займам, взятым в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах, а теперь такой возможности у них не будет».

«Нас вполне устраивала прежняя система получения субсидий по кредитам: если в бюджете есть деньги, то ее оформляли за несколько недель, — комментирует председатель совета директоров воронежской «Агроэко» Владимир Маслов. — А вот схема, когда Минсельхоз будет перечислять субсидии напрямую банкам, вызывает опасения. Поскольку предусмотренный объем господдержки на эти цели небольшой (21,3 млрд руб. — «Агроинвестор»), то есть риск, что денег не хватит всем банкам». Это означает, что кредиторы вынуждены будут перестраховываться и указывать в договорах право на автоматическое повышение ставки, если субсидия из бюджета не поступит. В результате может ничего не измениться, и аграриям, как и прежде, придется брать дорогие кредиты, опасается топ-менеджер. Кроме того, при старой схеме у сельхозпроизводителей была гарантия получения долгов по субсидиям в следующем периоде, то как им будут компенсироваться завышенные процентные ставки по новым правилам — пока непонятно, добавляет Маслов.

Согласно разработанному Минсельхозом пакету документов, аграрии смогут претендовать на получение льготных краткосрочных кредитов для покупки минеральных удобрений, семян, запчастей, сырого молока для производства сыров, сливочного масла и сухих молочных продуктов. Также можно будет взять деньги на молодняк КРС молочных пород, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, сахарной свеклы для ее последующей переработки, зерна и маслосемян для переработки, сельхозсырья для производства детского питания, выращенных в России овощей и фруктов для консервной отрасли и др.

Инвестиционные кредиты будут выдаваться на сельхозтехнику и оборудование, строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ

сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, сахарных заводов;

возведение тепличных комплексов, предприятий мукомольно-крупяной,

хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей для переработки

плодоовощной и ягодной продукции, винограда и картофеля; на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе виноградники, на создание объектов по производству винодельческой продукции из российского винограда. Также среди возможных направлений льготного

кредитования указаны строительство свинокомплексов, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и др.

Поскольку четких приоритетов Минсельхоз не обозначил, очевидно, банки

сами будут решать, кому дать кредит. Не исключено, что в этом случае

долгоокупаемые сложные проекты, например, в молочном животноводстве, не смогут получить деньги.

Россельхозбанк сегодня сообщил, что заключил соглашение с Минсельхозом о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК, став первым из банков — участников программы. В ближайшее время он будет готов выдать первые средства по новой схеме, говорится в его пресс-релизе. «Мы считаем, что новый порядок, в той форме, в которой он реализован, позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки, а, главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур получения субсидии, — цитирует пресс-служба банка председателя правления Дмитрия Патрушева. — Со своей стороны банк, как ключевой кредитор АПК, завершает все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом их текущих потребностей».