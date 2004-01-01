По состоянию на 15 декабря 2016 года объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 323,6 млрд руб., что на 34,8% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз России. Основную часть кредитов выдал Россельхозбанк - на сумму 242,05 млрд руб. (на 43% больше, чем за аналогичный период 2015 года). Сбербанк обеспечил аграриев кредитными ресурсами на 81,55 млрд руб. (на 15% больше).

В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитов на 262,72 млрд руб., в том числе Россельхозбанком - 189,92 млрд руб., Сбербанком — 72,8 млрд руб.

Как сообщили в Россельхозбанке, основная часть кредитов на проведение сезонных работ выдается представителям крупного агробизнеса — по итогам 10 месяцев 2016 года на них пришлось 68% всех направленных на эти цели кредитных ресурсов (141 млрд руб. из 205 млрд руб.) Еще 31 млрд руб. выделены предприятиям среднего бизнеса, почти 33 млрд руб. — малого и микробизнеса. Максимальный срок кредита на сезонные работы составляет один год для приобретения кормов, запасных частей и оборудования, ГСМ и уплаты страхов взносов при страховании сельхозпродукции (срок может быть увеличен при предоставлении залога). Ставка по кредиту устанавливается индивидуально, наименьшая — от 15,95% — действует для представителей малого и среднего бизнеса, отметили в Россельхозбанке. После получения кредита заемщик в рамках госпрограммы может получить субсидию, возместив часть процентов по кредиту.

В целом кредитование российского АПК за 10 месяцев этого года составило 1,2 трлн руб., более 90 млрд руб. из этой суммы выдано в виде краткосрочных кредитов, еще 300 млрд руб. — инвестиционных кредитов. Правительство субсидирует кредитные ставки для аграриев в рамках нескольких госпрограмм поддержки. Для этих целей предусмотрены 54 различные субсидии, которые со следующего года будут консолидированы, а их число сокращено до семи. В 2017 году на субсидирование льготного кредитования предусмотрен 21 млрд руб., в том числе 11 млрд руб. — на инвестиционные кредиты, 10 млрд руб. — на краткосрочные.

Одновременно со следующего года должен заработать новый механизм льготного кредитования. В соответствии с ним аграрии будут сразу получать кредиты по субсидируемой ставке, который не должна превышать 5%. Недополученные банками доходы будут компенсироваться им из бюджета в размере 100% ключевой ставки. В конце прошлой недели Минсельхоз сообщил об урегулировании с банками, кредитующими АПК, всех разногласий по новому механизму льготного кредитования. По данным министерства, в перечень системно значимых банков, уполномоченных для реализации механизма льготного кредитования, включены 10 кредитных организаций. В ближайшее время с ними будут подписаны соглашения с тем, чтобы новый механизм кредитования заработал с начала января 2017 года.