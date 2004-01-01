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Объем кредитов на полевые работы вырос на 35%
Основная их часть выдана крупному агробизнесуЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, декабрь 2016
По состоянию на 15 декабря 2016 года объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 323,6 млрд руб., что на 34,8% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз России. Основную часть кредитов выдал Россельхозбанк - на сумму 242,05 млрд руб. (на 43% больше, чем за аналогичный период 2015 года). Сбербанк обеспечил аграриев кредитными ресурсами на 81,55 млрд руб. (на 15% больше).
В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитов на 262,72 млрд руб., в том числе Россельхозбанком - 189,92 млрд руб., Сбербанком — 72,8 млрд руб.
Как сообщили в Россельхозбанке, основная часть кредитов на проведение сезонных работ выдается представителям крупного агробизнеса — по итогам 10 месяцев 2016 года на них пришлось 68% всех направленных на эти цели кредитных ресурсов (141 млрд руб. из 205 млрд руб.) Еще 31 млрд руб. выделены предприятиям среднего бизнеса, почти 33 млрд руб. — малого и микробизнеса. Максимальный срок кредита на сезонные работы составляет один год для приобретения кормов, запасных частей и оборудования, ГСМ и уплаты страхов взносов при страховании сельхозпродукции (срок может быть увеличен при предоставлении залога). Ставка по кредиту устанавливается индивидуально, наименьшая — от 15,95% — действует для представителей малого и среднего бизнеса, отметили в Россельхозбанке. После получения кредита заемщик в рамках госпрограммы может получить субсидию, возместив часть процентов по кредиту.
В целом кредитование российского АПК за 10 месяцев этого года составило 1,2 трлн руб., более 90 млрд руб. из этой суммы выдано в виде краткосрочных кредитов, еще 300 млрд руб. — инвестиционных кредитов. Правительство субсидирует кредитные ставки для аграриев в рамках нескольких госпрограмм поддержки. Для этих целей предусмотрены 54 различные субсидии, которые со следующего года будут консолидированы, а их число сокращено до семи. В 2017 году на субсидирование льготного кредитования предусмотрен 21 млрд руб., в том числе 11 млрд руб. — на инвестиционные кредиты, 10 млрд руб. — на краткосрочные.
Одновременно со следующего года должен заработать новый механизм льготного кредитования. В соответствии с ним аграрии будут сразу получать кредиты по субсидируемой ставке, который не должна превышать 5%. Недополученные банками доходы будут компенсироваться им из бюджета в размере 100% ключевой ставки. В конце прошлой недели Минсельхоз сообщил об урегулировании с банками, кредитующими АПК, всех разногласий по новому механизму льготного кредитования. По данным министерства, в перечень системно значимых банков, уполномоченных для реализации механизма льготного кредитования, включены 10 кредитных организаций. В ближайшее время с ними будут подписаны соглашения с тем, чтобы новый механизм кредитования заработал с начала января 2017 года.
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