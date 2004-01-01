Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию назвал АПК «успешной отраслью, которая кормит страну и завоевывает международные рынки». Он поблагодарил работников сельского хозяйства за увеличение экспорта сельхозпродукции, который в прошлом году превысил продажи вооружений и составил более $16,2 млрд, а по итогам этого года достигнет $16,9 млрд. По словам главы государства, отечественным производителям помогли благоприятные условия в виде продовольственного эмбарго, которым он призвал воспользоваться «по полной программе», так как такая ситуация «не может и, наверное, не будет вечно продолжаться».

В случае отмены санкции «ничего страшного не произойдет», сказал, комментируя послание, глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уже заняли свое место на рынке, свои полки у себя в стране. Мы конкурентоспособны. Да, мы будем ощущать (последствия отмены санкций и эмбарго), но это будет уже не страшно», — сказал Ткачев телеканалу «Россия 24». Он отметил, что Россия уже сегодня полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, картофелем, сахаром, свининой и мясом птицы. Остаются «три-четыре позиции», в том числе овощи, фрукты, говядина и молоко, по которым сохраняется дефицит и сейчас на них сосредоточено все «внимание и меры господдержки».

Для дальнейшего развития отрасли Путин заявил о необходимости предоставить регионам больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам объем господдержки «связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства. Кроме того, президент потребовал уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. «Я прошу заняться этим вопросом и Минсельхоз, Россельхозбанк, «Росагролизинг», а также Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, в следующем году мы пополним ее капитал почти на 13 млрд руб.», — сказал Путин.

Предоставление большей автономии в вопросе распределения поддержки является стратегически правильной целью, которая призвана гарантировать гибкость местных администраций, сказал «Агроинвестору» президент AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев. Однако механизм должен быть прозрачным. «Уже анонсировано, что с 1 января 2017 года господдержка будет распределяться по новым правилам и существующие сейчас 54 позиций будет объединены в семь, но до сих пор не понятен механизм. Поэтому как это будет реализовываться с 1 января, никто не знает. Соответственно у инвесторов нет никаких гарантий, что правительство того или иного региона сможет компенсировать, например, затраты на CAPEX», — сказал Давлеев. Кроме того, по его словам, существует риск, что ряд управленческих структур на уровне региональных властей будут отдавать приоритет определенным предприятиям в АПК, где у них есть свой интерес. «Это мы уже видели в некоторых регионах, когда представители руководства субъектов имели непрозрачные отношения с собственниками сельхозпредприятиями или даже были акционерами этих предприятий. Соответственно, они предоставляли этим предприятиям преференции в ущерб другим сельхозпроизводителям, в том числе тем же кооперативам и мелким хозяйствам», — заметил Давлеев.

Тем не менее именно сельхозяйственная и потребительская кооперация может помочь в увеличении объемов производства АПК, развитии территории и повышении занятости на селе, уверена заместитель исполнительного директора Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова. «Во всем мире основа сельского хозяйства — это фермеры, которые включены в систему кооперативов или в систему интеграции с более крупными компаниями. Например, компании Valio или Campina являются в своей основе сельскохозяйственными кооперативами фермеров. В мире также много кооперативов и по производству кормов, и по переработке мяса, по овощам», — сказала она «Агроинвестору».

В России в настоящее время действует подпрограмма по развитию кооперации, в рамках которой выделяются гранты на создание кооперативной инфраструктуры, однако размер этих средств небольшой, отметила Башмачникова. «В прошлом году по подпрограмме было выделено 400 млн руб. на всю страну, в этом году — 900 млн руб., но для построения системы этого мало. Поэтому объемы господдержки нужно, безусловно, увеличивать. Очень важна информационная и разъяснительная работа, так как многие фермеры просто не знают, с чего начинать и куда обращаться. Также необходим доступ к кредитным ресурсам, так как банки сегодня не заинтересованы работать в этой нише, а объем кредитования субъектов микробизнеса на селе с 2011 года снизился в 22 раза», — перечислила Башмачникова. Наконец, необходимо вносить поправки в законодательство, так как нынешние нормативные акты не стимулирует людей объединяться в кооперативы, а также предоставить налоговые льготы на начальном этапе работы кооперативов, в том числе по налогу на имущества и отчислениям в фонды.

По данным АККОР, в России в настоящее время зарегистрировано около 6 тыс. сельскохозяйственных и потребительских кооперативов, но только 60% из них действующих, которые показывают реальную выручку и объемы производства. Среди ЛПХ охвачены кооперативами лишь 1%, среди КФХ — около 5%.