1. Помощь в экономической деятельности его членам, т. е. совместный рост и продвижение членов кооператива. Эта идея в первую очередь отличает кооператив от других форм хозяйствования, во главу угла ставящих рост собственного предприятия. 2. Членство в кооперативе добровольно и открыто для всех. 3. Один член — один голос, вне зависимости от доли в капитале. 4. Деятельность кооператива исходит от его членов и направлена на них же: взаимопомощь, самоуправление и полная ответственность. 5. Дуализм членов товарищества: с одной стороны, они совладельцы, принимающие решение, c другой стороны, клиенты кооператива — потребители предоставляемых услуг.

В России кооперативное движение началось в 1865 году, когда было создано ссудо-сберегательное товарищество в селе Рождественском Дороватской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. Первые кооперативные организации в России (молочные и маслодельные заводы, артельные сыроварни, ссудо-сберегательные товарищества, производственные артели) были основаны представителями интеллигенции. По числу кооперативов и членов в них Россия в начале XX века занимала первое место в мире. Столь стремительного роста кооперации не знала ни одна страна. К 1917 году количество кооперативов всех типов приближалось к 50 тыс. (около 25 тыс. потребительских обществ, 16,5 тыс. кредитных кооперативов, 6 тыс. сельскохозяйственных обществ, 2,4 тыс. сельскохозяйственных товариществ, 3 тыс. маслодельных артелей, 1,5−2 тыс. производящих и кустарно-хозяйственных артелей). В них состояло около 14 млн человек.

30 ноября 2016 года программа «Идея и практика достижения совместных интересов посредством объединения в кооперативы (товарищества)» была занесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Германия предстала в вышеупомянутом списке впервые То, что из всего немецкого культурного наследия в список ЮНЕСКО попала именно эта практика организации общественной и хозяйственной жизни, не случайность. Распространение опыта и знаний о кооперативном движении Германии сегодня помогает людям во всем мире так же, как и 160 лет назад, когда появились первые объединения кооперативов.



Сегодня в кооперативы (товарищества) объединены более 800 миллионов человек во всем мире. В Германии 8 тыс. товариществ объединяют более чем 22 млн членов. Кооперативы решают задачи в финансовом секторе, торговле и ремеслах. Крупнейшими являются сельскохозяйственные товарищества. Новый импульс получила организация жизнедеятельности в таких областях, как возобновляемая энергетика, воспитание детей и уход за престарелыми, а также снабжение сельскохозяйственных регионов.



История вопроса

Неформальная кооперация существует в любом обществе: при строительстве дома или обустройстве колодца, взаимная помощь в уборке урожая. Формальная же кооперация появилась в Европе в середине XIX века. В Германии одно из первых товариществ было основано Фридрихом Вильхельмом Райффайзеном (1818−1888) — бургомистром деревни Вайербуш на западе Германии. В своей деревне Райффайзен основал товарищескую сберегательную и кредитную кассу, чтобы облегчить жизнь мелким крестьянским хозяйствам.



Важно понимать, что первыми членами кооперативов становились не крестьяне, а сельская интеллигенция — учителя, врачи, священники, инженеры и агрономы, которые хотели улучшить жизнь сельского населения. При этом большую роль играли христианские или утопические идеи. Не крестьяне «снизу» объединялись в товарищества. Кооперативы создавались «сверху», и очень часто местные интеллигенты работали в кооперативе бухгалтерами или управляющими.



Позже объединения кооперативов стали основной движущей силой в организации новых товариществ и вовлечении новых членов.



Уже на первом этапе своего развития кооперация стала для мелких товаропроизводителей эффективным средством противодействия монополистическим силам и способствовала росту товарного производства в сельском хозяйстве. В это время в России и зарубежных странах были созданы кооперативы всех основных видов, включая производственные (например, сыродельческие и маслодельческие), кредитные и потребительские. Особенно мощное развитие кооперативное движение в России получило после 1905 г. Сельскохозяйственная кооперация приобрела народнохозяйственное значение, стала общим крестьянским делом. Число кооперативов резко возросло. По темпам прироста кредитных товариществ Россия опережала даже признанного мирового лидера того времени — Германию.



Известно, что кооперативное предприятие создается не для получения прибыли на вложенный капитал, а для «увеличения, благодаря общему ведению хозяйства, трудовых доходов своих членов или уменьшения их расходов на потребительские нужды» (Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации). Таким образом, экономическое взаимодействие в кооперативе призвано в значительной степени противостоять стихии рынка, защитить товаропроизводителей или потребителей в экономическом и социальном плане.



Как показывает практика, наиболее эффективны объединения равных. Если же разница в размере хозяйств существенная, то кооператив инструментализируется наиболее зажиточной частью хозяйств и перестает выражать интересы остальных членов в полной мере.



Опыт Германии

Сегодня кооперация в сельском хозяйстве актуальна как никогда, и это явление намного более широкое, чем объединение крестьянских хозяйств. Интенсивное ведение хозяйства и потребность в применении новых технологий требуют глубоких знаний в самых разных областях. Однако несмотря на то, что внедрение научного подхода от сферы управления до биотехнологий — непосильная задача даже для крупнейших хозяйств, кооперативам и их объединениям удается решать вопросы по применению передовых научных методов для всех членов, а также по подготовке и переподготовке кадров. Они предоставляют в распоряжение своих членов весь доступный научно-технический потенциал на равных условиях, вне зависимости от размера хозяйства и доли вкладчика.



Более того, важнейшая задача объединений кооперативов — противостоять могуществу монополистов и защищать интересы своих членов на национальном и международном уровне. Удивительно, но они этого добиваются даже в ситуации монополизации рынка средств защиты растений и удобрений крупнейшими концернами. Рассмотрим работу кооперативов на примере Германии.



Оборот сельскохозяйственных кооперативов этой страны составляет около 50 млрд евро в год, из них 50% приходится на собственную продукцию, 50% — диверсифицированы: кооперативам принадлежат заправочные станции, рынки по торговле строительными материалами и продовольственные рынки.



Мостом, соединяющим тысячи предприятий и членов кооператива с рынками внутри Германии и за рубежом, служат предприятия, основанные объединениями кооперативов (AGRAVIS Raiffeisen AG, Raiffeisen Waren GmbH, RWZ Rhein-Main eG, ZG Raiffeisen eG, BayWa Konzern и др.).



Например, крупнейший сельскохозяйственный концерн BayWa, основанный в 1923 г. в Мюнхене (с оборотом 14,9 млрд евро в 2015 году и с более чем 16 тыс. рабочих мест), имеет подразделения или дочерние предприятия в 34 странах. Основные сферы деятельности — сельское хозяйство, энергетика, строительство и недвижимость. Концерн предоставляет полный сервис для членов объединения: планирование, учет, складирование, подготовку и продажу растительных и животных продуктов сельхозпроизводства, соединяет сельхозпроизводителей с потребителями и перерабатывающей промышленностью. Собственная складская и транспортная инфраструктура позволяют создать необходимые резервы для преодоления противоречий между сезонными и погодными колебаниями в производстве и непрерывным потреблением.



Техническое подразделение концерна закупает технику, оборудование, здания и сооружения, необходимые для сельхозпроизводства, занимается их обслуживанием и техническим снабжением. Кроме полевой и лесозаготовительной, молочной и откормочной техники производятся также закупки коммунальной техники, вплоть до строительства откормочных комплексов и складов. Впрочем, к предоставляемому сервису относятся не только продажи, но и консультирование, обучение и организация финансирования.



В сегмент энергетики входит не только снабжение горюче-смазочными материалами, но и строительство установок возобновляемой энергии (солнце, ветер, био), а также консультации по вопросам энергосбережения.



Поскольку существенную долю в инвестициях концерна BayWa занимает строительство, торговля строительными материалами занимает наибольшую долю в обороте — от 15 до 20%. Сюда входит как непосредственно снабжение стройматериалами членов кооперативов, так и организация строительных рынков для предприятий и населения.



Кроме чисто хозяйственных, объединения кооперативов решают множество социальных задач, таких как организация детских учреждений в сельской местности, уход за престарелыми и подготовка кадров.



Немаловажно и то, что кооперативы во многом определяют общий уровень цен для населения. Нестяжательский, товарищеский характер кооперативной деятельности делает возможным производство и дистрибуцию сельскохозяйственной продукции — прежде всего продуктов питания — по минимальным ценам. Соответственно, материально-техническое снабжение самих кооперативов (от рабочей одежды до сложнейшей техники) тоже ведется профессионалами и обеспечивает высокий уровень качества по доступным ценам.



Объединения кооперативов и организованные ими предприятия дают возможность значительно углубить разделение труда. Солидарный характер взаимодействия дает возможность жителям даже удаленных районов иметь доступ к новейшим достижениям науки и техники и поддерживать первоклассную инфраструктуру.



Точная информация обо всем происходящем в сельском хозяйстве и строгий учет всей производимой продукции позволяют оптимально организовать дистрибуцию, без значительных сезонных колебаний цен. Благодаря этому доходы объединений кооперативов и связанных с ними предприятий не только обеспечивают высокую производительность труда и первоклассную инфраструктуру, но и дают дополнительный доход для членов кооперативов в виде дивидендов.



Особо необходимо обратить внимание на кредитоспособность кооперативов и их объединений. С 1889 г. каждое объединение кооперативов обязано быть членом ревизионного союза. Эти союзы вырабатывают собственные критерии хозяйствования, которые существенно отличаются от критериев, принятых для обычных акционерных обществ. Строгий контроль за жизнедеятельностью кооперативов, который осуществляют союзы, и привязка к реальной экономике препятствуют проникновению в эту сферу всех видов спекулятивного капитала и вообще любых спекуляций.



С одной стороны, это ограничивает бесконечный рост предприятий, однако, с другой стороны (ведь сельское хозяйство не просто часть экономики), такая система защищает местных производителей и региональную культуру, тем самым позволяя развиваться и процветать сельским регионам. В итоге — низкий уровень потребительских цен на продукты питания, высокое качество продовольствия и одновременно высокая кредитоспособность сельскохозяйственных объединений Германии и их устойчивость к любым кризисам. А это лучшее доказательство успешности кооперативного хозяйствования.







Татьяна Грамлих, генеральный директор ПКБ «Бегарат». Статья написана специально для журнала «Агротехника и технологии»

