Банк России понизил ключевую ставку до 14,5%

Прогноз средней ключевой ставки на этот год повышен до 14-14,5%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, говорится в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 19 июня. Банк России уточняет, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики: предполагается, что на среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. «В случае более высоких расходов, сопровождаемых ростом структурного дефицита бюджета, потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии», — предупреждает регулятор.



Прогноз инфляции на конец года сохранен: с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Во втором полугодии устойчивая инфляция сложится вблизи 4%, в 2027 году и далее будет находиться на цели. Вместе с тем, «сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», а «проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте». Основные проинфляционные риски ЦБ связывает с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что риски связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. Если конфликт в регионе затянется, то негативные эффекты для экономики России будут расти, сказала она. Кроме того, дезинфляционным риском является более существенное, чем заложено в базовом сценарии ЦБ, охлаждение внутреннего спроса.



Прогноз средней ключевой ставки на этот год повышен до 14-14,5% (13,5-14,5% в феврале), на 2027-й — до 8-10% (8-9%). Прогноз на 2028 год не изменился — 7,5-8,5%. «С учетом того, что с 1 января по 26 апреля 2026 года средняя ключевая ставка равна 15,5%, с 27 апреля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется Банком России в диапазоне 13,3-14%. По нашим оценкам, это соответствует диапазону 12-13,75% на конец текущего года (против 10-14% в февральском прогнозе)», — оценили аналитики «Финам».



Также Банк России оставил без изменений прогноз роста ВВП в этом году на уровне 0,5-1,5%. «По оперативным данным, российская экономика в первом квартале 2026 года замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Также повлияло меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия, — говорится в его сообщении. — Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте». При этом регулятор отметил, что «динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг».



Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал, что Банку России было бы целесообразно действовать более решительно и снизить ключевую ставку на 1 п.п., поскольку ее уменьшение небольшими шагами по 0,5 п.п. может оказаться недостаточным для оживления инвестиционной активности. «Такими шажками мы в конце года будем иметь такой уровень ставки, который не восстанавливает инвестиционную активность и не является чувствительным для многих проектов», — цитирует его ТАСС.



