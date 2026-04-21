Рыбный союз: для роста потребления рыбы нужны новые источники предложения

Потребление рыбы в России приблизилось к рекомендованной норме, однако дальнейший рост требует поиска новых источников предложения. В условиях ограниченного вылова и стагнации производства аквакультуры отрасли предстоит одновременно решать две задачи: стимулировать внутренний спрос и увеличивать экспорт, в том числе за счет импорта сырья для развития переработки. Об этом на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» рассказал аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.



В России перед рыбной отраслью стоит задача увеличения внутреннего потребления. Согласно рекомендациям Минздрава, оно должно составлять 28 кг на человека в год. «По последней информации от Росрыболовства, в 2025 году потребление составило почти 26 кг, то есть осталось добрать буквально 2 кг на человека. В живом весе это 0,3 млн т», — сообщил Мочалов.



Он напомнил, что Росстат рассчитывает данный показатель по балансу сырья — как сумму вылова и импорта за вычетом экспорта, поделенную на численность населения. Однако, если учитывать коэффициент выхода готовой продукции, например, один к трем для рыбного филе, то фактический уровень потребления составит около 9 кг в год на человека, или менее одного килограмма в месяц, то есть «буквально несколько кусочков каждую неделю».



Более значимым показателем, по словам эксперта, является не столько достижение целевого уровня, сколько динамика рынка — растет он или снижается. Оценки здесь различаются. «По оценкам Росрыболовства, в этом году рынок растет. А по оценкам аналитических агентств, в том числе NTech и "Нильсен", есть небольшое снижение — 1-2% в натуральном выражении. И мы связываем это, конечно, с темпами роста цен: рыба в 2025 году дорожала быстрее других источников белка», — пояснил Мочалов.



С точки зрения предложения возможности для наращивания внутреннего потребления ограничены: увеличение вылова в текущих условиях вряд ли возможно, поскольку требует освоения отдаленных районов Мирового океана, что «экономически нецелесообразно по ряду причин». В 2025 году общий вылов составил 4,7 млн т и оказался меньше уровня предыдущего года примерно на 4% из-за снижения подходов сардины иваси. При этом структура добычи остается стабильной: около 80% приходится на 10 основных видов. Аквакультура также не демонстрирует рост: за последние пять лет, если исключить водоросли, наблюдается фактическая стагнация производства. Между тем в 2025 году общий объем производства вырос на 3%, до 0,4 млн т.



«Соответственно, остается единственный выход — это увеличение импорта сырья, что позволит как расширить рынок для российского вылова, сформировав устойчивую культуру потребления рыбы в стране, так и даст возможность для роста экспорта, прежде всего продукции с добавленной стоимостью, то есть рыбного филе и более глубокой переработки», — считает эксперт.



Параллельно такой подход формирует дополнительную базу для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Этот фактор особенно важен, поскольку перед рыбной отраслью стоит вторая «разновекторная задача» — рост экспорта. К 2030 году его объем должен достигнуть $8,5 млрд. По итогам 2025 года поставки составили чуть более $6 млрд, вдвое превысив объем импорта.



В натуральном выражении экспорт в 2025 году достиг 2,1 млн т (основные позиции — тресковые, пелагика и крабы), импорт — 1,7 млн т (топ-3 — морепродукты, лососевые и пелагика). Главный экспортный продукт — минтай: на него в прошлом году пришлось около 45% объема поставок в весе и около 25% — в денежном выражении. При этом Россия успешно конкурирует с США и демонстрирует более высокие темпы роста продаж. Рост наблюдается и на рынке Европейского союза.



«Как же мы можем увеличить экспорт в деньгах? Ключевая тенденция, конечно, это повышение добавленной стоимости. И мы видим, что за последние годы нам удалось достичь значительных успехов. Так, за 10 лет совокупная доля рыбного филе и прочих видов продукции — это и рыбные консервы, и сурими, всем известные крабовые палочки — увеличилась с 9% в 2014 году до 16% в 2025-м, то есть практически в два раза. И мы ожидаем, что в дальнейшем эта цифра будет только расти благодаря программе инвестквот», — сообщил Мочалов.



Дополнительные возможности связаны с азиатскими рынками, прежде всего Китаем. Расширение китайского спроса, в том числе на более дорогие виды рыбы, в перспективе может стать одним из драйверов, в том числе для российских поставщиков.



