Производство и продажи сельхозтехники продолжили падать

По данным Росстата, в прошлом году коэффициент обновления тракторов составил 2,9%

Производство сельхозтехники в первом квартале сократилось на 36,8%, до 42 млрд руб., продажи уменьшились на 15,8%, до 32,4 млрд руб., экспорт — на 14,5%, до 4,7 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации «Росспецмаш». Снижение отгрузок наблюдается почти по всем видам техники. Так, поставки тракторов составили 598 единиц (-16%), культиваторов — 403 единицы, борон — 712 (обе категории снизились на четверть), сеялок — 625 единиц (-36%), зерноочистительных машин — 94 единицы (-31%). Исключением стали комбайны, отгрузки которых на внутренний рынок в первом квартале выросли на 3%, до 498 штук.



Рынок сельхозтехники продолжает падать третий год подряд. По данным «Росспецмаш», в 2024-м отгрузки сократились на 18%, до 196,7 млрд руб., в 2025 году — на 21%, до 155 млрд руб. Глава Минпромторга Антон Алиханов в прошлом году говорил, что главные проблемы на рынке сельхозтехники — это сжатие спроса и высокие ставки по кредитам, что по сути привело отрасль к рецессии. «Растоваривание складов наших производителей и дилеров идет медленно», — признавал он.



Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин говорил «Ведомостям», что в этом году снижение производства сельхозтехники также связано с высокой ключевой ставкой: аграриям сейчас невыгодно вкладывать деньги в обновление парка техники. К тому же рентабельность потенциальных покупателей снижается на фоне падения цен на пшеницу.



При этом замглавы Минпромторга Альберт Каримов на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ранее сообщил, что целевые показатели по обновлению сельхозтехники с учетом белорусских машин в 2025 году были достигнуты. «В целом идет системная работа по ключевым целевым показателям, связанным с наращиванием доли отечественной техники и оборудования на рынке. Программа реализуется до 2030 года, и показатели расписаны на каждый год. По новым тракторам мы должны были достичь планки 13%, показатель был достигнут по итогам прошлого года», — приводит его слова «Агроэксперт». Показатель для новых комбайнов в 12,8% также был достигнут, добавил он.



По данным Росстата, в прошлом году коэффициент обновления тракторов составил 2,9%, плугов — 3,7%, культиваторов — 2,8%, машин для посева — 2,6%, зерноуборочных комбайнов — 3,4%, кукурузоуборочных — 6,6%, кормоуборочных 3,7%, картофелеуборочных — 3%.



По прогнозу Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД», 2026 год по показателям продаж сельхозтехники повторит сценарий 2025-го — спрос в первом полугодии будет слабым, а в период и после сбора урожая чуть оживится. «Настроение самих сельхозмашиностроителей сейчас скорее сводится к надежде не упасть еще ниже в плане реализации, поэтому технические колебания в каких-то процентах в сторону как увеличения, так и уменьшения спроса могут быть, но это скорее разумная волатильность», — ранее говорил «Агроинвестору» председатель правления объединения Александр Алтынов. Технологическое отставание продолжит нарастать, будет увеличиваться и нагрузка на технику. «Поскольку аграрии прекрасно знают свой бизнес, они “латают прорехи”. Думаю, что на этой инерции мы вполне еще поживем год-другой, прежде чем столкнемся со значимыми проблемами», — отмечал он.



