Темпы ярового сева в 1,5 раза выше прошлогодних

К полевым работам уже приступили 23 региона. Сев яровых начался в Южном федеральном округе и на Кавказе, он проведен на площади более 1,2 млн га, темпы почти в 1,5 раза выше прошлогодних, сообщил Минсельхоз по итогам оперативного штаба, посвященного подготовке к весенним полевым работам. В ряде регионов Юга и Северного Кавказа, а также в южной части Поволжья и Центрального федерального округа активно идет подкормка озимых. Они посеяны почти на 20 млн га, по оперативным данным, более 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут напомнила, что в этом году посевная площадь прогнозируется выше прошлогодней — около 83,1 млн га, из которых около 56 млн га должны занять яровые культуры. Ожидается рост посевов пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи и основных масличных.



В феврале «Агроинвестор» писал, что, согласно прогнозной структуре сева, подготовленной Минсельхозом, в этом году яровая и озимая пшеница займут 28,8 млн га (26,8 млн га в 2025-м), площадь ярового и озимого ячменя прогнозируется на уровне 7,1 млн га (6,6 млн га), посевы ржи оцениваются в 422,3 тыс. га (424,7 тыс. га). Посевные площади под зернобобовыми культурами должны составить порядка 4 млн га (4,1 млн га). Площади кукурузы на зерно, по прогнозу, составят 2,68 млн га (2,6 млн га), под гречихой — 770 тыс. га (744,8 тыс. га). Сев масличных культур ожидается на площади порядка 22,4 млн га (21,06 млн га).



Ключевая задача регионов — бесперебойное проведение весенней посевной кампании в оптимальные сроки и выполнение ранее согласованных показателей по структуре посевных площадей, отмечается в сообщении Минсельхоза. При этом глава ведомства подчеркнула, что аграрии должны быть полностью обеспечены материально-техническими ресурсами. Особое внимание необходимо уделить поставкам минеральных удобрений, ГСМ, сельхозтехники, а также запуску машинно-тракторных станций для ее обслуживания.



В числе приоритетов Лут также назвала выполнение планов по высеву семян отечественной селекции и расширение использования беспилотных авиационных систем и самоходных машин с автоматизированными системами управления. «Такой подход позволяет повышать производительность труда и точность проводимых работ, а также снижать затраты и, как следствие, себестоимость растениеводческой продукции. Это для нас сейчас является ключевой задачей, и над этим нужно работать», — отметила министр.



