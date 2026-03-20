«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы

Пересмотр связан с благоприятными погодными условиями

Основные погодные риски для урожая приходятся на апрель-май
Основные погодные риски для урожая приходятся на апрель-май

Аналитический центр «» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,7 млн т, до 87,6 млн т. Пересмотр связан с благоприятными погодными условиями, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на сообщение центра. В том числе сбор озимой пшеницы теперь оценивается в 64,6 млн т против 62,9 млн т месяцем ранее, прогноз по яровой пшенице остался на уровне 23 млн т.

Аналитики отмечают расширение посевов озимой пшеницы, улучшение прогнозов урожайности, а также в целом благоприятные запасы влаги в почве. При этом ситуация с запасами влаги неоднородна. Так, в ключевом регионе возделывания пшеницы — Ростовской области — они остаются ниже средних значений, обращает внимание «».

Более оптимистичные оценки валового сбора в центре считают преждевременными, поскольку основные погодные риски для урожая приходятся на апрель-май. «Урожай пока развивается хорошо, но наиболее чувствительный к погодным условиям период еще впереди. Рано с уверенностью говорить об урожае свыше 90 млн т», — отметил глава «» Андрей Сизов.

По данным , в прошлом году урожай зерна составил 141,15 млн т в чистом весе (без учета новых регионов) против 125,9 млн т в 2024-м. В том числе валовой сбор пшеницы достиг 91 млн т (82,6 млн т в 2024-м).

