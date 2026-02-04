Экспорт пшеницы в феврале может увеличиться

В январе на внешние рынки было отгружено 2,8 млн тонн пшеницы АО НК КТЖ

На основе имеющихся лайнапов в глубоководных портах, прогноз экспорта пшеницы в феврале составляет около 3,3 млн т, что существенно выше, чем в феврале 2025-го, когда было отгружено 2,07 млн т, и находится на среднегодовом уровне за пять лет (3,27 млн т), сообщил аналитический центр «Русагротранса». В январе, по его уточненным данным, объем вывоза достиг 2,8 млн т.



Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале с 26 января по 3 февраля оставались на уровне $231/т FOB, при этом цены предложения достигли $235/т FOB — это максимальный уровень за пять месяцев (с конца августа 2025 года), сравнили аналитики. Цена на украинскую пшеницу с 11,5% протеина выросла на $1,5, до $227,5/т, французская и американская подорожала на $5, до $236/т, румынская — на $2,5, также до $236/т. Цена аргентинской пшеницы осталась на уровне $217 FOB.



На прошедшей неделе мировой рынок пшеницы укреплялся, биржевые котировки достигали максимумов за несколько месяцев. Рост был обусловлен закрытием спекулятивными фондами коротких позиций на фоне ухудшения перспектив нового урожая. Так, в США недавно были аномальные морозы и ледяные дожди. Сильные и продолжительные морозы могут нанести ущерб озимым на части территорий юга России, Украины и Польши. Также есть опасность локальной гибели посевов от ледяной корки. В России на этой неделе прогнозируется аномально низкая температура воздуха, и хотя большая часть посевов озимых останется под защитой снежного покрова, есть вероятность, что локально мороз может повредить растения на малоснежных территориях в Центре и на Юге, допускают аналитики «Русагротранса».



Цена предложения на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом выросла на 50 руб., до 15,6-15,8 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — оставалась на уровне 15,8-16,2 тыс. руб./т. На малой воде на фоне низкой активности из-за неблагоприятных погодных условий цены также не изменились — 14,4-14,6 тыс. руб./т. Цены внутреннего рынка за прошедшую неделю почти не изменились.



