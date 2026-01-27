Минсельхоз оценивает экспортный потенциал зерна в 2026 году в 55 млн тонн

Минсельхоз отмечает сложную текущую конъюнктуру на рынке зерновых Ю. Грибцова

Экспортный потенциал зерновых агрокультур в 2026 году составляет 55 млн т. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в ходе IV международного форума World Grain and Pulses Forum в Дубае. В 2025 году Россия отгрузила на внешние рынки 50 млн т зерновых, в том числе 41 млн т пшеницы, что позволило стать лидером в экспорте этой агрокультуры на мировом рынке, уточнила она. «Планы, исходя из нашего урожая почти в 140 млн т, мы видим по следующему году (2026-му) в 55 млн т по зерновым. Это наш экспортный потенциал. Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров по зерновой продукции», — приводит слова Лут «Финмаркет». При этом конъюнктура на зерновом рынке сейчас сложная, однако Россия за счет объемов урожая 2025 года готова обеспечить всех своих партнеров, отметила министр в эфире телеканала «России-24».



Также в ходе форума глава агроведомства сообщила, что мощности России по перевалке зерна сейчас составляют 80 млн т в год, к 2030-му их необходимо расширить до 100 млн т. «С учетом наших планов к 2030 году экспортировать 80 млн т зерна (за сезон) нужны мощности. РФ уже фактически обеспечена этими мощностями, 80 млн т перевалки у нас есть. К 2030 году мы должны расширить их до 100 млн т», — сказала она (цитата по «Финмаркету»). По словам Лут, основной точкой отгрузки является Азово-Черноморский бассейн. «Сложный бассейн, но тем не менее объемы перевалки и транспортировки оттуда не уменьшаются, несмотря на текущую ситуацию. Развивается активно Балтика и будет увеличивать отгрузки каждый год», — добавила она.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспортный потенциал зерновых в 2026 году в 54,7 млн т. Но, по словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, реальный объем отгрузок, скорее всего, будет ниже по ряду причин. Среди них он называет крепкий курс рубля, низкие мировые цены из-за высокой конкуренции, а также постепенное территориальное удаление запасов зерна в России от экспортных рынков. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в целом согласен с оценкой Минсельхоза, но, добавляет, что объем может быть и больше на несколько миллионов тонн. Однако основной вопрос — в какой степени удастся реализовать этот экспортный потенциал. «В мире зерна много, цены — низкие. Соответственно, возникает острая конкуренция, а крепкий рубль ограничивает возможности (экспорта)», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его словам, экспортные цены на зерно в последнее время все же немного выросли, но закупочные цены в портах смотрят вниз и не устраивают аграриев.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что с 1 по 20 января Россия экспортировала 1,307 млн т зерновых, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Число компаний-экспортеров сократилось до минимума за последние пять лет. Об этом «Интерфаксу» сказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее словам, отгрузки пшеницы за этот период снизились на 21,1%, до 1,159 млн т, кукурузы — на 58,4%, до 101 тыс. т, ячменя — в 5,3 раза, до 48,4 тыс. т. По оперативным данным аналитической компании «ПроЗерно», с 1 по 21 января экспорт пшеницы составил 1,07 млн т. Также сильное снижение показывают отгрузки ячменя и кукурузы. В результате за три недели было вывезено 1,2 млн т зерна, но по итогам месяца текущие оперативные данные могут измениться, говорит гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Снижение темпов отгрузок эксперты объясняли непогодой в Азово-Черноморском бассейне и логистическими сложностями, что привело к небольшому росту экспортных цен.



