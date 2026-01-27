разделы

Минсельхоз оценивает экспортный потенциал зерна в 2026 году в 55 млн тонн

В 2025-м отгрузки зерновых на внешние рынки составили 50 млн тонн

Минсельхоз отмечает сложную текущую конъюнктуру на рынке зерновых
Экспортный потенциал зерновых агрокультур в 2026 году составляет 55 млн т. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в ходе IV международного форума World Grain and Pulses Forum в Дубае. В 2025 году Россия отгрузила на внешние рынки 50 млн т зерновых, в том числе 41 млн т пшеницы, что позволило стать лидером в экспорте этой агрокультуры на мировом рынке, уточнила она. «Планы, исходя из нашего урожая почти в 140 млн т, мы видим по следующему году (2026-му) в 55 млн т по зерновым. Это наш экспортный потенциал. Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров по зерновой продукции», — приводит слова Лут «Финмаркет». При этом конъюнктура на зерновом рынке сейчас сложная, однако Россия за счет объемов урожая 2025 года готова обеспечить всех своих партнеров, отметила министр в эфире телеканала «России-24».

Также в ходе форума глава агроведомства сообщила, что мощности России по перевалке зерна сейчас составляют 80 млн т в год, к 2030-му их необходимо расширить до 100 млн т. «С учетом наших планов к 2030 году экспортировать 80 млн т зерна (за сезон) нужны мощности. РФ уже фактически обеспечена этими мощностями, 80 млн т перевалки у нас есть. К 2030 году мы должны расширить их до 100 млн т», — сказала она (цитата по «Финмаркету»). По словам Лут, основной точкой отгрузки является Азово-Черноморский бассейн. «Сложный бассейн, но тем не менее объемы перевалки и транспортировки оттуда не уменьшаются, несмотря на текущую ситуацию. Развивается активно Балтика и будет увеличивать отгрузки каждый год», — добавила она. 

() оценивает экспортный потенциал зерновых в 2026 году в 54,7 млн т. Но, по словам гендиректора Дмитрия Рылько, реальный объем отгрузок, скорее всего, будет ниже по ряду причин. Среди них он называет крепкий курс рубля, низкие мировые цены из-за высокой конкуренции, а также постепенное территориальное удаление запасов зерна в России от экспортных рынков. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в целом согласен с оценкой Минсельхоза, но, добавляет, что объем может быть и больше на несколько миллионов тонн. Однако основной вопрос — в какой степени удастся реализовать этот экспортный потенциал. «В мире зерна много, цены — низкие. Соответственно, возникает острая конкуренция, а крепкий рубль ограничивает возможности (экспорта)», — прокомментировал Корбут «». По его словам, экспортные цены на зерно в последнее время все же немного выросли, но закупочные цены в портах смотрят вниз и не устраивают аграриев. 

На прошлой неделе «» писал, что с 1 по 20 января Россия экспортировала 1,307 млн т зерновых, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Число компаний-экспортеров сократилось до минимума за последние пять лет. Об этом «Интерфаксу» сказала директор аналитического департамента Елена Тюрина. По ее словам, отгрузки пшеницы за этот период снизились на 21,1%, до 1,159 млн т, кукурузы — на 58,4%, до 101 тыс. т, ячменя — в 5,3 раза, до 48,4 тыс. т.  По оперативным данным аналитической компании «», с 1 по 21 января экспорт пшеницы составил 1,07 млн т. Также сильное снижение показывают отгрузки ячменя и кукурузы. В результате за три недели было вывезено 1,2 млн т зерна, но по итогам месяца текущие оперативные данные могут измениться, говорит гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Снижение темпов отгрузок эксперты объясняли непогодой в Азово-Черноморском бассейне и логистическими сложностями, что привело к небольшому росту экспортных цен.

