Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Квота на экспорт зерна в 2026 году может составить 20 млн тонн

Она может распространиться на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы

В 2025 году квота на поставки пшеницы на внешние рынки составляла 10,6 млн тонн
Объем квоты на экспорт зерна из России в 2026 году (будет действовать с 15 февраля по 30 июня) может составить 20 млн т, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале

Квота может распространиться на экспорт пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы. Квота на вывоз ржи, согласно документу, может быть нулевой. При этом отмечается, что объем тарифной квоты может быть уточнен на этапе подготовки проекта соответствующего постановления правительства «в случае корректировки объемов в части региональных квот».

Также, согласно проекту протокола, предлагается признать целесообразным корректировку механизма распределения квот между экспортерами в части включения в «исторический» экспорт в том числе поставки в другие государства-члены ЕАЭС. 

Правительство утвердило механизм квотирования экспорта зерна для поддержания оптимального баланса между внутренним рынком и поставками на экспорт в 2021 году. В 2025 году квота на поставки пшеницы на внешние рынки составляла 10,6 млн т, на экспорт ячменя и кукурузы была нулевой. В 2026-м квота может быть немного увеличена, говорил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов в ходе выставки «Золотая осень». По итогам прошлого сезона экспорт зерна из России составил около 53 млн т, включая 44 млн т пшеницы. В этом сельхозгоду, по оценке Минсельхоза, экспортный потенциал по зерну составляет 50 млн т. 

