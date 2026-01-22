Экспорт зерна снизился на треть

Число компаний-экспортеров в январе снизилось до минимума за последние пять лет ГК «НСЗК»

C 1 по 20 января Россия экспортировала 1,307 млн т зерновых, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Число компаний-экспортеров сократилось до минимума за последние пять лет, сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По ее словам, отгрузки пшеницы за этот период снизились на 21,1%, до 1,159 млн т, кукурузы — на 58,4%, до 101 тыс. т, ячменя — в 5,3 раза, до 48,4 тыс. т. «Пшеница отправлялась в 12 стран, в прошлом сезоне их было 28. Это уже достаточно устойчивая тенденция, которая сформировалась с прошлого сезона», — добавила Тюрина. По ее словам, самым крупным экспортным направлением в период с 1 по 20 января был Египет, следом идут Турция и Судан. По итогам месяца отгрузки пшеницы могут составить 1,8 млн т против 2,2 млн т годом ранее, считает Тюрина.



Говоря о ценовой динамике, эксперт сообщила, что «первую декаду цена российской пшеницы завершила с достаточно хорошим дисконтом по сравнению с европейской — $6 за тонну». «Но к концу второй декады этот дисконт снизился до $4,5 за тонну. Но все равно мы имеем ценовое преимущество, что позволяет ожидать активизации экспорта в ближайшей перспективе», — считает она. Цены на французскую и американскую пшеницу во второй декаде месяца были стабильными: $232/т французской и $227 — американской. Цена российской пшеницы (4-й класс) выросла до $227,5/т (FOB Новороссийск) против $226/т на 10 января. Цены на базисе CPT Новороссийск поднялись до $204,5/т против $200/т в конце первой декады января.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) продолжает снижать свои прогнозы отгрузок пшеницы в январе. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Так, последняя оценка экспорта составляет менее 3 млн т пшеницы, но, вероятно, он будет ближе к 2,5 млн т. «Это происходит, прежде всего, из-за очень плохой погоды в портах. Терминалы теряют до половины календарного месяца на непогоду», — добавил Рылько. На фоне этих проблем экспортные цены незначительно выросли — до $228/т (протеин 12,5%), сказал эксперт. По оперативным данным аналитической компании «ПроЗерно», с 1 по 21 января экспорт пшеницы составил 1,07 млн т. Также сильное снижение показывают отгрузки ячменя и кукурузы. В результате за три недели было вывезено 1,2 млн т зерна, но по итогам месяца текущие оперативные данные могут измениться, говорит гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.



Снижение отгрузок он объясняет непогодой: в Азовском море проводится ледовая проводка, что не позволяет увеличить скорость и объемы экспорта. Также есть сложности из-за геополитических факторов. При этом неплохо идут отгрузки через Балтийское море, но основной транспортной артерией для зерна является Азово-Черноморский бассейн, говорит Петриченко. «Можно полагать, что при отсутствии дополнительных проблем мы экспортируем 1,6 млн т пшеницы в январе или чуть больше, но 2 млн т точно не будет», — прокомментировал он «Агроинвестору». Петриченко также добавил, что цены на пшеницу в глубоководных портах немного выросли — плюс $1, до $228/т (12,5% протеина), на малой воде они по-прежнему низкие — $192-193/т, что вызвано логистическими проблемами.



