НТБ запускает спот-торги зерном

Новый механизм должен сделать биржу более доступной для аграриев Pixabay

Национальная товарная биржа (НТБ) сегодня запускает торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Будет реализовываться пшеница 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе проведения торгов участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок сделка будет заключена, говорится в сообщении на сайте НТБ.



Участники торгов смогут заключать сделки в двух «биржевых стаканах» с железнодорожной (минимальный лот — 70 т) и автомобильной (30 т) доставкой. Условия поставки товара — CPT Новороссийск, базис поставки —NOVO, который включает зерновой терминал КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Торги будут проводиться каждый рабочий день.



Пресс-служба НТБ уточняет, что доступ к торгам на спот-рынке уже получили более 30 участников рынка зерна, среди которых крупнейшие компании-экспортеры, сельхозтоваропроизводители и трейдеры. «В рамках запуска спот-торгов зерном НТБ был существенно упрощен допуск клиентов на организованные торги: вход через личный кабинет с использованием электронной подписи клиента позволил автоматически заполнять основную часть документов, а интеграция биржевой инфраструктуры с информационными системами агропромышленного комплекса обеспечила получение необходимых сведений и документов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы НТБ. Это позволяет допустить клиента к торгам за 48 часов и обеспечить участие в торгах надежных продавцов и покупателей. Доступ к торгам также можно получить через единую цифровую платформу Минсельхоза по кнопке «Хочу на биржу».



По словам директора Национальной товарной биржи Кирилла Попова, запуск спот-торгов зерном на экспортных базисах будет способствовать повышению прозрачности и качества ценообразования рынка зерна. «Мы активно работаем над интеграцией биржевой инфраструктуры и организации информационного обмена с действующими и разрабатываемыми государственными платформами для упрощения процедуры подключения участников к торгам», — говорил он ранее (цитата по сайту НТБ). По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, запуск нового механизма сделает биржевую торговлю доступнее для тех, кто уже к ней присоединился. «Вопрос в том, что большая часть сельхозпроизводителей в биржевой торговле не участвует», — сказал он «Агроинвестору». Эксперт считает, что создание системы хеджирования рисков сделало бы ее более популярной среди аграриев, поскольку без нее биржа — это очередной маркетплейс.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил, что нынешний запуск анонимных торгов пшеницей — это не первая попытка сделать биржевую торговлю более доступной для аграриев, но с каждым разом подход к сельхозпроизводителям становится более грамотным и точным. «По сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, когда это делали биржа РТС, потом — Московская биржа, сейчас все более профессионально. Поэтому есть надежда (на перспективность биржевых торгов для аграриев)», — сравнивал Петриченко. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько в декабре говорил «Агроинвестору», что запуск двусторонних анонимных торгов — это уже «теплее» в плане доступности механизма для сельхозпроизводителей, чем-то, что предлагалось им раньше.



В ноябре министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказывала, что в России упростят условия торгов зерном на бирже. «Мы совместно с Центробанком инициировали процедуру упрощения, и с 20 декабря у нас начнутся пробные торги для всех компаний. Мы очень упростили процесс — нужно будет заполнить анкету, а дальше, когда мы синхронизируемся с ЕСИА, в принципе ничего не надо будет делать, только запустить биржу через Госуслуги», — поясняла Лут в ходе выставки «Югагро-2025» (цитата по «Ведомостям»). По словам министра, торги — отличная возможность для формирования хороших цен на зерно и подспорье для малого и среднего бизнеса.



Попов ранее в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что сейчас ключевым проектом НТБ является «объединенный биржевой стакан» в портах Новороссийска. Это будет единое цифровое пространство, где сойдутся интересы крупнейших экспортеров и всех сельхозпроизводителей, которые готовы продавать зерно. «Если говорить проще, речь идет об анонимном двустороннем аукционе, или, как мы говорим на биржевом жаргоне, “анонимном стакане”. В нем участники не знают друг друга, но видят рыночную цену, формирующуюся в реальном времени. Такой формат делает торги максимально прозрачными и честными: цена складывается объективно, без кулуарных договоренностей. Это стандарт для многих торгуемых активов на мировых рынках и наиболее оптимальный механизм определения рыночной цены», — отмечал Попов.



