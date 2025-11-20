разделы

В России упростят условия торговли зерном на бирже

Ранее торги были доступны ограниченному кругу компаний из-за сложности при регистрации на бирже

Торги — возможность для формирования хороших цен на зерно и подспорье для малого и среднего бизнеса
В России упростят условия торгов зерном на бирже. Пробные торги для желающих компаний будут доступны с 20 декабря 2025 года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выставки «Югагро-2025». «Мы совместно с Центробанком инициировали процедуру упрощения, и с 20 декабря у нас начнутся пробные торги для всех компаний. Мы очень упростили процесс — нужно будет заполнить анкету, а дальше, когда мы синхронизируемся с ЕСИА, в принципе ничего не надо будет делать, только запустить биржу через Госуслуги», — рассказала Лут (цитата по «Ведомостям»). По словам министра, торги — отличная возможность для формирования хороших цен на зерно и подспорье для малого и среднего бизнеса. «Мы предлагаем вам на это смотреть и попробовать», — отметила Лут, обращаясь к фермерам.

Ранее глава Национальной товарной биржи (НТБ) Кирилл Попов в интервью «Интерфаксу» говорил, что сейчас ключевым проектом НТБ является «объединенный биржевой стакан» в портах Новороссийска. Это будет единое цифровое пространство, где сойдутся интересы крупнейших экспортеров и всех сельхозпроизводителей, которые готовы продавать зерно. «Если говорить проще, речь идет об анонимном двустороннем аукционе, или, как мы говорим на биржевом жаргоне, “анонимном стакане”. В нем участники не знают друг друга, но видят рыночную цену, формирующуюся в реальном времени. Такой формат делает торги максимально прозрачными и честными: цена складывается объективно, без кулуарных договоренностей. Это стандарт для многих торгуемых активов на мировых рынках и наиболее оптимальный механизм определения рыночной цены», — рассказывал Попов.

Проект требует интеграции с системой ФГИС «Зерно», что позволит отслеживать движение партий зерна и подтверждать статус производителя. Кроме того, потребуется интеграция и с «Цифровой логистикой» — дочерней компанией РЖД, поскольку биржевой сельскохозяйственный товар имеет приоритет в перевозках по железной дороге. Это обеспечит дополнительную безопасность биржевых сделок, ускорит процесс их исполнения. По словам Попова, «биржевой стакан» планируется запустить 1 января 2026 года. Кроме того, механизм должен стать источником нового рыночного индикатора — цены СРТ Новороссийск, который будет использоваться для расчета фьючерсного контракта. 

В целом работа НТБ сейчас сфокусирована именно на агропромышленном комплексе, отмечал глава НТБ. «Бизнес начинает привыкать к прозрачности всех процессов, которые происходят на рынке. И биржевая торговля должна стать одним из ключевых элементов этой системы», — добавлял он. По словам Попова, биржа обеспечивает прозрачные, понятные правила участия и минимизирует риски, и чем больше сельхозпроизводителей будут участвовать в торгах, тем объективнее будет рынок. «Предполагаем, что через несколько лет количество активных участников торгов может увеличиться в разы», — прогнозировал Попов.

