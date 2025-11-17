Минсельхоз США снизил оценку экспорта пшеницы из России

В ноябре экспорт пшеницы, скорее всего, будет ниже, чем в октябре Pixabay

Минсельхоз США (USDA) в своем ноябрьском прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 с 45 до 44 млн т. При этом прогноз ее урожая повышен с 85 млн т до 86,5 млн т, переходящие запасы — с 11,19 млн т до 12,19 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Прогноз сбора фуражного зерна вырос на 1 млн т, до 36,98 млн т, его экспорта — на 300 тыс. т, до 6,81 млн т. Прогноз урожая кукурузы остается неизменным — 14,1 млн т при экспорте в 3 млн т и переходящих запасах в 960 тыс. т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспорт пшеницы из России в этом сезоне в 44 млн т и, возможно, выше, а ее урожай — в 88 млн т (с учетом Крыма — это примерно 600 тыс. т) и выше, производство кукурузы — в 15,3-15,5 млн т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько также добавляет, что в ноябре экспорт пшеницы, скорее всего, будет чуть ниже, чем в октябре — порядка 5,2-5,4 млн т.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также считает, что урожай пшеницы в этом сезоне составит 88 млн т. «С прогнозом экспорта сложнее: с одной стороны, не учитываются возможности новых регионов. С другой, зерновой рынок очень сложный: в ноябре экспорт должен быть повыше, но он остается проблематичным. Кроме того, скоро в Черном море начнутся штормы, и возможности отгрузок снизятся. Также и цены на тендерах по большей части даже ниже, чем наши текущие, а это цены будущих поставок», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору», добавив, что пока сохраняет прогноз экспорта в 45 млн т, но многое будет зависеть от того, как завершится календарный год и первая половина сезона — со второй начнет действовать квота.



Урожай кукурузы, по оценкам эксперта, будет примерно равняться прогнозу USDA в 14,1 млн т. «Никакого рекорда не будет», — добавляет он. При этом Корбут обращает внимание на то, что, очевидно, часть кукурузы уже будет убираться в декабре-январе. Но это не ухудшает ее качественные показатели: наоборот, она выходит более сухая.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в июле-октябре экспорт зерна из России составил 20,6 млн т, что на четверть меньше, чем в 2024-м, когда за тот же период было отгружено 27,3 млн т. В том числе экспорт пшеницы сократился с 23,3 млн т до 18,2 млн т (минус 28%), следует из данных Российского зернового союза (РЗС). По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в октябре экспорт несколько активизировался, хотя он по-прежнему сильно отстает от прошлого года: по пшенице разрыв с 2024-м составляет примерно 4 млн т, хотя, исходя из потенциала, ожидался рост на 2 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» на прошлой неделе повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордных 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы. «СовЭкон» оценивает возможный экспорт российской пшеницы в ноябре в рекордные 4,6 млн т против 4,1 млн т годом ранее. Корбут оценивал отгрузки пшеницы в ноябре примерно в 4,5 млн т.



