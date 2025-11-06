разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Агроэкспорт регионов Сибири может достичь $3,3 млрд

Потенциал роста к 2030 году оценивается в 27%

| Агроинвестор |

В 2024 году доля СФО в российском экспорте рапсового масла превысила 12%
В 2024 году доля СФО в российском экспорте рапсового масла превысила 12%

Экспорт регионов Сибирского федерального округа в 2030 году должен достичь $3,3 млрд — на 27% выше уровня 2024-го, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе пленарного заседания «Сибирская продовольственная безопасность — ключевой фактор развития регионов» в ходе Сибирского агропродовольственного форума. Как и в целом по России, основной статьей поставок регионов Сибири являются зерновые и зернобобовые культуры, доля СФО в общем экспорте зерновой продукции составляет около 5%. И если в целом к 2030 году Россия должна увеличить отгрузки зерна на 14%, почти до $20 млрд, то вывоз зерна из Сибири, по оценкам аналитиков, к этому времени должен вырасти в четыре раза и приблизиться к $700 млн, отметил Ильюшин.

Также регионы Сибири активно поставляют на внешние рынки масложировую продукцию, в частности рапсовое масло. В 2024 году доля СФО в его общем вывозе составила более 12%, масложировой продукции в целом — 3,4%, привел данные руководитель «Агроэкспорта». К 2030 году внешние продажи масложировой продукции сибирскими регионами должны превысить $300 млн.

«Регионы Сибирского федерального округа обладают большим потенциалом для наращивания объемов экспорта свинины и субпродуктов, а также мяса птицы. Объем мясного экспорта СФО к 2030 году должен вырасти в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, до $82 млн», — сказал Ильюшин, отметив, что в целом поставки из России в этой категории предстоит увеличить более чем вдвое, почти до $5 млрд. За последние пять лет они выросли также более чем в два раза и в 2024 году достигли 876 тыс. т на сумму $2 млрд, уточнил он.  

Еще одно перспективное направление экспорта для Сибири — кондитерские изделия, на макрорегион приходится треть всего их вывоза из России. В целом к 2030 году поставки кондитерских изделий на внешние рынки предстоит нарастить в полтора раза, почти до $3 млрд. В том числе отгрузки из регионов СФО должны увеличиться на 21% и превысить $630 млн.

По словам Ильюшина, Сибирь экспортирует молочной продукции на сумму более $40 млн в год и способна удвоить поставки к 2030-му. Перспективным направлением развития может стать мороженое, а также молоко и сливки. Кроме того, регионам СФО нужно развивать экспорт готовой продукции, в частности продуктов переработки зерновых, макаронных изделий, есть потенциал для увеличения внешних продаж мороженой рыбы, перечислил он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти