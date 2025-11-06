Агроэкспорт регионов Сибири может достичь $3,3 млрд

В 2024 году доля СФО в российском экспорте рапсового масла превысила 12% НПК ОВК

Экспорт регионов Сибирского федерального округа в 2030 году должен достичь $3,3 млрд — на 27% выше уровня 2024-го, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе пленарного заседания «Сибирская продовольственная безопасность — ключевой фактор развития регионов» в ходе Сибирского агропродовольственного форума. Как и в целом по России, основной статьей поставок регионов Сибири являются зерновые и зернобобовые культуры, доля СФО в общем экспорте зерновой продукции составляет около 5%. И если в целом к 2030 году Россия должна увеличить отгрузки зерна на 14%, почти до $20 млрд, то вывоз зерна из Сибири, по оценкам аналитиков, к этому времени должен вырасти в четыре раза и приблизиться к $700 млн, отметил Ильюшин.



Также регионы Сибири активно поставляют на внешние рынки масложировую продукцию, в частности рапсовое масло. В 2024 году доля СФО в его общем вывозе составила более 12%, масложировой продукции в целом — 3,4%, привел данные руководитель «Агроэкспорта». К 2030 году внешние продажи масложировой продукции сибирскими регионами должны превысить $300 млн.



«Регионы Сибирского федерального округа обладают большим потенциалом для наращивания объемов экспорта свинины и субпродуктов, а также мяса птицы. Объем мясного экспорта СФО к 2030 году должен вырасти в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, до $82 млн», — сказал Ильюшин, отметив, что в целом поставки из России в этой категории предстоит увеличить более чем вдвое, почти до $5 млрд. За последние пять лет они выросли также более чем в два раза и в 2024 году достигли 876 тыс. т на сумму $2 млрд, уточнил он.



Еще одно перспективное направление экспорта для Сибири — кондитерские изделия, на макрорегион приходится треть всего их вывоза из России. В целом к 2030 году поставки кондитерских изделий на внешние рынки предстоит нарастить в полтора раза, почти до $3 млрд. В том числе отгрузки из регионов СФО должны увеличиться на 21% и превысить $630 млн.



По словам Ильюшина, Сибирь экспортирует молочной продукции на сумму более $40 млн в год и способна удвоить поставки к 2030-му. Перспективным направлением развития может стать мороженое, а также молоко и сливки. Кроме того, регионам СФО нужно развивать экспорт готовой продукции, в частности продуктов переработки зерновых, макаронных изделий, есть потенциал для увеличения внешних продаж мороженой рыбы, перечислил он.



