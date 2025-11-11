Экспорт продукции АПК снизился на 11,1%

Основная причина замедления темпов экспорта — снижение отгрузок зерновой продукции Е. Разумный / Ведомости

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в январе-сентябре 2025 года составил $27,52 млрд, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Импорт за первые девять месяцев вырос относительно прошлого года на 14,6%, до $31,17 млрд, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом за январь-август 2025-го падение экспорта составило 12,7%, рост импорта — 14%. Начальник аналитического управления федерального центра «Агроэкспорт» Алена Шаткова ранее оценивала, что объем всего экспорта сельхозпродукции по итогам года в стоимостном выражении будет не ниже, чем в 2024-м.



Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов говорит, что основная причина отставания в 2025 году — это уменьшение поставок зерновой продукции. По его мнению, дальнейшая динамика экспорта до конца года в значительной степени будет зависеть от объема вывоза пшеницы и ячменя в ноябре-декабре. «На это повлияет и внешняя конъюнктура, и погодные условия в основных портах отгрузки. Однако принципиально отставание по сравнению с прошлым годом преодолеть вряд ли получится. Оно сохранится на уровне 8-10%», — прокомментировал Краснов «Агроинвестору».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что, судя по статистике, темпы экспорта постепенно активизируются, в то время как импорта — замедляются. В целом, продолжает он, снижение экспорта относительно прошлого года связано с сокращением отгрузок зерновых и растительных масел, в то время как рост продаж на внешние рынки, например, мяса, не может переломить ситуацию. Впрочем, считает он, отставание по поставкам за рубеж всей продукции АПК может сократиться — эксперты ожидают роста отгрузок зерна. По оценкам Корбута, в этом году агроэкспорт составит $37,5-38 млрд.



Рост импорта, продолжает он, связан с увеличением ввоза картофеля, овощей, яблок, масла и др. в 2025 году (правительство обнуляло пошлину на эти продукты). «Но сейчас, с моей точки зрения, этот импульс пропал. Однако в любом случае нужно отметить, что индекс производства пищевой продукции у нас снижается несколько месяцев подряд <...>, а в условиях крепкого рубля импорт становится весьма конкурентоспособным по соотношению цена/качество», — сказал Корбут «Агроинвестору».





