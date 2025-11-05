Экспортные цены на российскую пшеницу выросли

разделы

В октябре экспорт пшеницы составил 5,5 млн тонн
На прошлой неделе цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре выросли на $3, до $232/т FOB, сообщил аналитический центр ». Американская пшеница подорожала до 4-месячного максимума, прибавив в цене $7, до $235/т, французская выросла в цене на $3, до месячного максимума в $229/т, аргентинская стала дороже на $1, до $209/т. Мировой рынок пшеницы укреплялся вслед за биржевыми котировками.

По оценке аналитиков, в октябре экспорт пшеницы составил 5,5 млн т против 5,98 млн т в октябре прошлого года и 4,79 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. » сохраняет прогноз вывоза в ноябре на уровне 4,6-5 млн т (3,53 млн т годом ранее), что выше среднего значения за пять лет в 4 млн т. Аналитический центр «» оценивает объем отгрузок пшеницы в октябре на уровне 5,4 млн т, его прогноз на ноябрь — 4,2-4,7 млн т, что может стать новым рекордом этого месяца, ранее писал «».

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом остались без изменений — 16,4-16,6 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — 16-16,3 тыс. руб./т. На малой воде цены оставались на уровне 14,7-15 тыс. руб./т.

На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 50 руб., до 13,9-14,8 тыс. руб./т (EXW элеватор). В Центральной России цены оставались без изменений — 12,1-12,5 тыс. руб./т, в Поволжье — выросли на 400 руб., до 12-12,5 тыс. руб./т, в Сибири — на 300 руб., до 9-10,5 тыс. руб./т без НДС. Аналитики » отмечают рост спроса в Центре, Поволжье и Сибири на пшеницу 3-го класса, особенно с высокой клейковиной. Она закупается примерно на 1,5-3 тыс. руб./т дороже, чем пшеницы 4-го класс.

