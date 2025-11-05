«СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26

Объем вывоза в ноябре может стать рекордным для этого месяца НЗТ

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 на 0,4 млн т, до 43,8 млн т, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на обзор центра. Корректировка связана с пересмотром оценки урожая агрокультуры: в октябре аналитики увеличили ее на 0,6 млн т, до 87,8 млн т. Вторая причина — рост экспортной активности, что может привести к рекордным поставкам в ноябре.



Если на прошлой неделе «СовЭкон» оценивал экспорт российской пшеницы в октябре в 5,1 млн т, то теперь повысил оценку до 5,4 млн т, что близко к рекордным 5,6 млн т, отгруженным в этом месяце годом ранее. В среднем за пять лет поставки в октябре составляли 4,5 млн т, сентябрьский вывоз пшеницы аналитики центра оценивали в 4,8 млн т. Объем экспорта в ноябре «СовЭкон» прогнозирует на уровне 4,2-4,7 млн т, что может стать новым рекордом этого месяца, предыдущий максимум в 4,3 млн т был зафиксирован в 2022 году.



Кроме того, аналитики центра увеличили прогноз экспорта ячменя в этом сезоне на 0,1 млн т, до 3,5 млн т, что связано с более высоким урожаем, который оценивается в 19,1 млн т. Прогноз вывоза кукурузы понижен на 0,2 млн т, до 2,6 млн т на фоне уменьшения прогноза ее валового сбора до 12,9 млн т. В целом экспорт зерна может составить 52,6 млн т.



При этом в целом крепкий рубль и усиление конкуренции со стороны Южного полушария могут негативно сказаться на экспорте, допускает «СовЭкон». В ближайшие месяцы поставки могут снова замедлятся из-за сезонных погодных условий и растущей конкуренции со стороны Аргентины и Австралии, которые собирают высокие урожаи, считают аналитики.



