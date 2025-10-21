разделы

Пшеница продолжила дешеветь

Цены в портах и на внутреннем рынке также снизились

С 1 по 20 октября на экспорт было поставлено 3,26 млн тонн пшеницы
На прошлой неделе цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре-ноябре, как и неделей ранее, снизились на $1, до $229/т FOB, сообщил аналитический центр ». Украинская пшеница с протеином 11,5% подешевела также на $1, до $228/т, румынская — до $233/т (-$1/т). Цена аргентинской пшеницы в преддверие поступления нового урожая упала сразу на $7, до $215/т, французской — осталась без изменений на уровне $226/т. Американская пшеница подорожала на $4, до $227/т.

» сохраняет прогноз экспорта пшеницы в октябре на уровне в 5,17 млн т (в октябре 2024-го было отгружено 5,98 млн т), что выше среднего значения за пять лет (4,79 млн т). С 1 по 20 октября было вывезено 3,26 млн т пшеницы, уточняют аналитики.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом упали на 350 руб., до 16,3-16,6 тыс. руб./т без НДС, при этом при поставке по железной дороге — выросли на 250 руб.. до 16,1-16,6 тыс. руб./т. На малой воде цены снизились на 350 руб., до 14,7-14,8 тыс. руб./т.

На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 300 руб., до 14-14,5 тыс. руб./т (EXW элеватор). В регионах Центра цены также опустились на 300 руб., до 12,1-12,5 тыс. руб./т, в Поволжье — на 400 руб., до 11,2-12,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса после продолжительного падения прибавили в среднем 100 руб. и стабилизировались на уровнях 8,6-10 тыс. руб./т без НДС. Небольшое количество осадков и ожидаемое полное таяние снега в Сибири и на Урале на этой неделе будет способствовать продвижению уборочной кампании, отмечают аналитики ».

