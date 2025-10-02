Экспорт зерна в сентябре снизился на 28%

В октябре экспорт будет зависеть от погоды и логистики ylilauta.org

В сентябре экспорт зерна из России составил 5,68 млн т, что на 28% меньше, чем годом ранее, следует из мониторинга Российского зернового союза (РЗС), пишет «Интерфакс». По словам директора аналитического департамента объединения Елены Тюриной, тенденция сокращения отгрузок длится с начала сезона и пока сохраняется. «В частности, пшеницы отправлено 5,12 млн т, что 23,5% меньше, чем годом ранее — 6,69 млн т», — сообщила она. Также, по словам Тюриной, отгрузки ячменя снизились в 2,2 раза, до 438 тыс. т, кукурузы — вдвое, до 124,7 тыс. т.



Причем, обращает внимание она, отмечается сокращение ассортимента отгружаемых зерновых, зернобобовых и масличных культур. Так, в сентябре 2024-го вывозилось 24 вида продукции, в сентябре этого года — только девять. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, экспорт пшеницы в сентябре составил около 4,3 млн т, но это предварительная оценка. «В октябре ожидаем примерно такой же объем, если позволит погода и логистика», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Всего с начала сезона на внешние рынки Россия отгрузила 14,1 млн т зерновых, что на 30% меньше, чем за первые три месяца прошлого сельхозгода (20,2 млн т), говорит Тюрина. В том числе поставки пшеницы снизились на 29%, до 12 млн т. «Таким образом, отгрузки на экспорт пока не растут, несмотря на повышение прогнозов валового сбора зерна в этом году. На мировом рынке большая конкуренция», — отметила Тюрина. По ее словам, сужается и география экспорта: в сентябре прошлого года российская пшеница отгружалась в 51 страну, в сентябре этого — в 31. Лидирует по закупкам Египет — 960 тыс. т, но это вдвое меньше, чем годом ранее. На втором месте Турция — 660 тыс. т (рост в 1,8 раза), замыкает топ-3 Ливан — 351 тыс. т (рост более чем в два раза).



Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что на фоне благоприятных прогнозов урожая во всех сегментах рынка отмечается снижение цен. Французская пшеница за месяц подешевела на 1,7%, до $227/т, американская — на 0,4%, до $226/т, российская (FOB Новороссийск), как и французская — на 1,7%, до $230/т. По ее словам, на протяжении всего сентября российская пшеница продавалась без дисконта — в среднем она была на $3/т дороже, чем пшеница в Европе. Но отсутствие дисконта отражается на объемах продаж, сужает географию экспорта. Цены российских производителей на пшеницу (4-й класс) за месяц опустились на 3%, до 13635 руб./т (с НДС). В долларовом эквиваленте цена снизилась на 5,7%, до $165/т.



Ранее «Агроинвестор» со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса» сообщал, что на прошлой неделе пшеница на мировом рынке продолжила дорожать, но разброс цен по странам-экспортерам остается незначительным, что говорит о сохранении высокого уровня конкуренции. Так, цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре выросли на $3, до $230/т FOB, румынская также подорожала на $3, до $236/т, украинская с протеином 11,5% — на $5, до $228/т, американская — на $1, до $230/т. Цены на французскую пшеницу снизились на $4, до $228/т, аргентинская подешевела на $3, до $223/т.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» начальник аналитического управления федерального центра «Агроэкспорт» Алена Шаткова говорила, что темпы экспорта в текущем сезоне со стороны стран Причерноморья были довольно вялыми. «Но мы оцениваем экспортный потенциал российской пшеницы сейчас в 44 млн т, а значит, отгрузки могут разогнаться», — сказала она. В то же время, наблюдается достаточно высокая конкуренцию и со стороны Украины, и со стороны ЕС, которые также могут поставить на рынок довольно приличный объем. ИКАР в конце сентября оценивал экспортный потенциал пшеницы в сезоне-2025/26 в 44,1 млн т, прибавив к своей предыдущей оценке 100 тыс. т. «Основная часть прибавки урожая приходится на Урал и Сибирь — регионы, удаленные от экспортных направлений», — пояснял Рылько. В целом экспортный потенциал зерновых ИКАР прогнозирует на уровне 57,5 млн т (прошлый прогноз — 56,5 млн т).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

