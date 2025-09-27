Логистика будет играть очень важную роль в текущем сезоне safewatersmarine.com

Российских экспортеров пшеницы ждет напряженная конкуренция, рассказала старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова на бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Она напомнила, что экспортные цены на российскую пшеницу неплохо устойчиво росли в конце 2024-го и в начале текущего года, но потом было снижение из-за усиления конкуренции с европейской пшеницей, прежде всего, с причерноморской. Курс рубля тоже повлиял на ситуацию. В конце второй декады сентября, по данным ЦЦИ, экспортные цены на российскую пшеницу составляли $226-227 за тонну, на этой неделе они укрепились до $229 за тонну.



Минсельхоз США и Международный совет по зерну (IGC) в сентябре повысили свои прогнозы по производству, потреблению и объему мировой торговли пшеницей, напомнила Захарова. «По сравнению с прошедшим сезоном, ожидается рост объемов производства и мировой торговли. Это повысит конкуренцию на рынке и окажет влияние на цены», — сказала эксперт. Одним из ключевых драйверов роста производства и экспорта в этом году будет Европейский Союз — ключевой конкурент России на рынках Ближнего Востока и Африки. И если в прошлом сезоне ЕС существенно сократил производство пшеницы и, соответственно, поставки своим международным покупателям, то в этом сезоне он восстановит позиции, и для России ситуация в упомянутых регионах может быть чуть более сложной, чем годом ранее, с точки зрения конкуренции, считают в ЦЦИ.



Также IGC прогнозирует рост экспорта пшеницы из Австралии, из Аргентины и США. Это в меньшей степени наши конкуренты, чем ЕС, но Австралия на рынках Южной и Юго-Восточной Азии тоже присутствует со своим предложением. «В то же время, спрос у крупнейших импортеров в этом сезоне достаточно устойчивый, и это будет фактором, поддерживающим цены», — добавила Захарова.



Важной составляющей динамики российского экспорта и экспортных цен также является курс рубля и стоимость логистики российского зерна. «Мы видим, что перевозки зерна по сети РЖД снизились в этом году по сравнению с 2024-м, — отметила Захарова. — Это была объективная ситуация, потому что и экспорт сокращался. Поскольку дефицита хопперов-зерновозов не было, а погрузки снизились, то немного уменьшились и ставки перевозки». Однако, по данным РЖД, которые привела эксперт, в августе отгрузки зерна были на 4% выше, чем годом ранее. В четвертом квартале текущего года ожидается повышение ставок перевозки по железной дороге.



В южных регионах урожай в этом году будет существенно ниже, чем в прошлом, соответственно, на экспорт повезут больше зерна из Центрального Черноземья и Поволжья. «То есть, логистика будет играть очень важную роль в текущем сезоне, влияя на объемы нашего экспорта и прибыль экспортеров», — отметила аналитик ЦЦИ. Ставка морского фрахта экспорта российского зерна в последние три месяца растет после длительной стагнации, что для перевозчиков достаточно позитивно после длительного периода низких ставок.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

