Ждать высоких цен на пшеницу и кукурузу не стоит

Внешние факторы не благоприятствуют увеличению экспорта Pixabay

Не стоит ждать высоких цен на пшеницу и кукурузу, этот год покупателя, а не продавца, сказал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на XХIII Международной бизнес-конференции «Мельница — 2025». Если посмотреть на мировой баланс пшеницы по версии Минсельхоза США без учета Китая, то еще в мае ожидалось снижение запасов, напомнил эксперт. Но в августе-сентябре ситуация изменилась: запасы выросли, напомнил он. Главная российская зерновая культура находится в борьбе с конкурентами — французским и американским зерном, что стимулирует покупателей ждать более низких предложений цены.



«Самым ярким индикатором того, как дышит зерновой рынок, является рынок фрахта, — отметил Петриченко. — В Новороссийске до Египта фрахт стоит $13-14 за тонну, у американцев — $32 за тонну. И эти цены стабильны».



Если говорить о том, как будет развиваться экспортный рынок пшеницы на «глубокой воде», то, считает эксперт, динамика будет примерно такая же, как в прошлом сезоне. «Запасы выше и у нас, и, что самое неприятное, у основных экспортеров тоже, — отметил глава «ПроЗерно». — В прошлом сезоне мы боролись за покупателя с румынами, у которых сейчас будет урожай меньше, чем в 2024-м. Но теперь будем бороться с французами».



Внешние факторы тоже не благоприятствуют увеличению экспорта. Ключевая ставка все еще остается высокой, а курс рубля к доллару — крепким. «Сейчас наш курс рубля стабильный и слишком крепкий для экспортеров и для производителей — излишне крепкий», — подчеркнул эксперт.



На внутреннем рынке цены на пшеницу 4-го класса даже при выросших затратах на производство сейчас ниже прошлогодних. Цена на пшеницу 3-го класса, по словам Петриченко, тоже пока ниже прошлогодней, но он ожидает, что далее цена будет на уровне прошлого года.



Зернобобовые тоже разочаровывают производителей. «Экспортировать 4 млн т гороха без очень низкой цены, которая сейчас уже меньше $300 за тонну в порту на СРТ, не просто трудно — это практически невозможно», — считает Петриченко. В сезоне-2023/24, напомнил он, мы вывезли 3,1 млн т гороха, но только благодаря тому, что была «катастрофа с его урожаем» в Канаде.



А вот ценовая ситуация с ячменем выглядит для продавца более позитивно. «Мировой рынок ячменя не такой стагнирующий и профицитный, как пшеницы и особенно кукурузы. И это сказывается на цене, которая дошла до $228 за тонну — это уровень цен на пшеницу. И у ячменя есть позитив для дальнейшего роста цены, а у пшеницы, к сожалению, нет», — обратил внимание эксперт. На закупках в глубоководных портах, по его данным, обе культуры стоят порядка 16 тыс. руб./т без НДС.



Что касается крупяных, то в «ПроЗерно» ожидают стабильную цену на рис при запрете экспорта как крупы, так и сырья. На гречиху, по прогнозам Петриченко, из-за снижения площади сева и, соответственно валового сбора, цены могут подрасти. «А пшено может еще снизиться в цене, потому что предложение проса достаточно у нашего главного его производителя — Саратовской области», — отметил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

