ИКАР снова повысил прогноз урожая зерна

Основная часть прибавки урожая приходится на Урал и Сибирь

Российские аграрии уже собрали 121 млн тонн зерновых, включая 87 млн тонн пшеницы
() скорректировал вверх прогноз производства зерна в России в 2025 году. Как сообщил «» гендиректора Дмитрий Рылько, сбор пшеницы теперь оценивается в 87,5 млн т (ранее — 87 млн т), ячменя — в 19 млн т против прежних 18,8 млн т, кукурузы — в 15 млн т (14,5 млн т).

Экспортный потенциал пшеницы в сезоне-2025/26, по словам Рылько, увеличен лишь незначительно — с 44 млн т до 44,1 млн т. «Основная часть прибавки урожая приходится на Урал и Сибирь — регионы, удаленные от экспортных направлений», — пояснил Рылько. В целом прогноз экспортного потенциала российского зерна повышен на 1 млн т, до 57,5 млн т.

Ранее в сентябре уже пересматривал прогноз урожая: тогда оценка производства пшеницы была увеличена на 1 млн т, до 87 млн т, всего зерна — на 2,2 млн т, до 135 млн т. Причиной пересмотра стала более высокая, чем ожидалось, урожайность в Сибири и на Урале. Тогда же поднял прогноз экспорта пшеницы на 1 млн т, до 44 млн т, потенциальный объем вывоза всех зерновых оценивался в 56,5 млн т.

Накануне гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко на Международной бизнес-конференции «Мельница — 2025» сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур может достичь 137 млн т без учета новых регионовРанее он оценивал потенциал валового сбора зерновых и зернобобовых в 136 млн т. В том числе пшеницы может быть намолочено 88 млн т, 19,5 млн т придется на ячмень, порядка 14 млн т — на кукурузу. Экспортный потенциал «» прогнозирует на уровне 56,16 млн т — на 6,15 млн т больше, чем в сезоне-2024/25.

Российские аграрии уже собрали 121 млн т зерновых, включая 87 млн т пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выступления в Госдуме, пишет ТАСС. «Уборочная кампания подходит к завершающему этапу. Более 80% площадей зерновых и зернобобовых убраны. <…> Видим рост как урожайности, так и по качеству», — отметила она. Несмотря на неурожай на юге, текущие результаты позволяют рассчитывать на достойный урожай по итогам года. сохраняет прогноз по сбору 135 млн т зерна, включая около 90 млн т пшеницы. Этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей и хорошего экспортного потенциала, подчеркнула Лут.

