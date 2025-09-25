ИКАР снова повысил прогноз урожая зерна

Российские аграрии уже собрали 121 млн тонн зерновых, включая 87 млн тонн пшеницы Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) скорректировал вверх прогноз производства зерна в России в 2025 году. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректора ИКАР Дмитрий Рылько, сбор пшеницы теперь оценивается в 87,5 млн т (ранее — 87 млн т), ячменя — в 19 млн т против прежних 18,8 млн т, кукурузы — в 15 млн т (14,5 млн т).



Экспортный потенциал пшеницы в сезоне-2025/26, по словам Рылько, увеличен лишь незначительно — с 44 млн т до 44,1 млн т. «Основная часть прибавки урожая приходится на Урал и Сибирь — регионы, удаленные от экспортных направлений», — пояснил Рылько. В целом прогноз экспортного потенциала российского зерна повышен на 1 млн т, до 57,5 млн т.



Ранее в сентябре ИКАР уже пересматривал прогноз урожая: тогда оценка производства пшеницы была увеличена на 1 млн т, до 87 млн т, всего зерна — на 2,2 млн т, до 135 млн т. Причиной пересмотра стала более высокая, чем ожидалось, урожайность в Сибири и на Урале. Тогда же ИКАР поднял прогноз экспорта пшеницы на 1 млн т, до 44 млн т, потенциальный объем вывоза всех зерновых оценивался в 56,5 млн т.



Накануне гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на Международной бизнес-конференции «Мельница — 2025» сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур может достичь 137 млн т без учета новых регионов. Ранее он оценивал потенциал валового сбора зерновых и зернобобовых в 136 млн т. В том числе пшеницы может быть намолочено 88 млн т, 19,5 млн т придется на ячмень, порядка 14 млн т — на кукурузу. Экспортный потенциал «ПроЗерно» прогнозирует на уровне 56,16 млн т — на 6,15 млн т больше, чем в сезоне-2024/25.



Российские аграрии уже собрали 121 млн т зерновых, включая 87 млн т пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выступления в Госдуме, пишет ТАСС. «Уборочная кампания подходит к завершающему этапу. Более 80% площадей зерновых и зернобобовых убраны. <…> Видим рост как урожайности, так и по качеству», — отметила она. Несмотря на неурожай на юге, текущие результаты позволяют рассчитывать на достойный урожай по итогам года. Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору 135 млн т зерна, включая около 90 млн т пшеницы. Этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей и хорошего экспортного потенциала, подчеркнула Лут.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

