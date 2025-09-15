Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

Средняя урожайность, по расчетам аналитиков, достигнет рекордных 3,21 т/га ГК «Агро-Белогорье»

Минсельхоз США в сентябрьском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83 млн т до 85 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). В том числе сбор озимой пшеницы оценивается в 61,5 млн т, яровой — в 23,5 млн т. Средняя урожайность, по расчетам аналитиков, достигнет рекордных 3,21 т/га — на 3% выше, чем ожидалось в августе, и на 9% больше, чем в 2024 году.



Общая уборочная площадь оценивается в 26,5 млн га — на 5% меньше, чем в прошлом году. Американское агроведомство учло окончательные данные Росстата по посевной площади: посевы озимой пшеницы сократились с 16,1 млн га до 15,8 млн га, яровой — с 12,4 млн га до 11,1 млн га. Посевные площади в Крыму, которые Минсельхоз США исключил из оценок по России, находятся на уровне среднего показателя за пять лет — 300 тыс. га.



«Урожайность яровой пшеницы пересмотрена в сторону увеличения, учитывая благоприятную погоду. Обилие влаги в почве и благоприятные температуры способствовали росту урожайности. Полученный с помощью спутниковых данных индекс NDVI показывает, что урожайность выше среднего во всех ключевых регионах выращивания яровой пшеницы, а именно в Поволжье, на Урале и в Сибири», — говорится в обзоре.



При этом американские аналитики понизили прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2025/26 на 1 млн т, до 45 млн т, что объясняется низкими темпами отгрузок в начале сезона. Оценка вывоза пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — не изменилась и составляет 32,5 млн т.



Также скорректированы прогнозы урожая и экспорта фуражного зерна. Валовой сбор может составить 35,98 млн т, тогда как в августе аналитики Минсельхоза США оценивали его на уровне 37,43 млн т, вывоз — 6,48 млн т против 7,28 млн т. В том числе прогноз сбора ячменя понижен с 17,7 млн т до 17,5 млн т, его экспорта — с 3,4 млн т до 3,2 млн т. Оценка производства кукурузы уменьшена с 15 млн т до 14,1 млн т, ее экспорта — с 3,6 млн т до 3 млн т. Урожайность агрокультуры аналитики оценивают в 5,64 т/га, по сравнению с августом она понижена на 6%. «Урожайность пересматривается в сторону сокращения из месяца в месяц из-за неблагоприятных условий выращивания с начала сезона, — говорится в обзоре. — Как видно из изображения Индекса испарительного стресса (ESI), урожай кукурузы испытывает стресс из-за длительной засухи и отсутствия достаточной влажности почвы, особенно в Южных и Северо-Кавказских регионах России».



