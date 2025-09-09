«СовЭкон» снова повысил прогноз урожая пшеницы

Больше всего в сторону увеличения пересмотрен прогноз для Поволжья Flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 0,7 млн т, до 86,1 млн т. Больше всего в сторону увеличения пересмотрен прогноз для Поволжья — на 0,7 млн т, до 20,2 млн т, что связано с высоким урожаем яровой пшеницы. Прогноз по Центру вырос на 0,2 млн т, до 21,6 млн т, при этом по Югу — снижен также на 0,2 млн т, до 30,9 млн т из-за сокращения уборочной площади.



В августе «СовЭкон» дважды повышал прогноз валового сбора: в середине месяца сразу на 1,9 млн т, до 85,2 млн т после публикации Росстатом данных весеннего учета по посевным площадям, спустя неделю — еще на 0,2 млн т, до 85,4 млн т на фоне благоприятных погодных условий в Сибири и на Урале, что может обеспечить рекордный валовой сбор.



Также аналитики обращают внимание, что впервые с 2015 года Ростовская область не станет крупнейшим производителем пшеницы в России. Из-за продолжительной неблагоприятной погоды урожай в регионе снизился до 7,6 млн т, что поставило его на один уровень с Краснодарским краем, отмечает «СовЭкон». Ожидается, что впервые с 2013 года лидером по урожаю пшеницы станет Ставропольский край, где ее сбор оценивается в 8,2 млн т.



Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. По данным ведомства на 5 сентября, было намолочено 100 млн т зерна — на 7 млн т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность увеличилась на 12% — до 33,7 ц/га против 30,2 ц/га, в том числе по пшенице показатель вырос на 10%.



