ИКАР повысил прогноз урожая зерна

Основными факторами повышения прогнозов стали более высокая, чем ожидалось, урожайность пшеницы и ячменя в Центре и Поволжье flickr.com

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы с 84,5 млн т до 85,5 млн т, пишет «Интерфакс». Оценка сбора всего зерна увеличена со 130,5 млн т до 132 млн т. Экспортный потенциал также пересмотрен в сторону увеличения — с 53 млн т до 54,5 млн т зерна, включая 42,5 млн т пшеницы (прежняя оценка — 41,5 млн т). Основными факторами повышения прогнозов стали более высокая, чем ожидалось, урожайность пшеницы и ячменя в Центре и Поволжье, а также ожидание высокого урожая в Сибири и на Урале. «Хотя имеются существенные погодные риски: в ключевых регионах уборки идут дожди», — отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



«УК АгроАктив» (входит в «Прогресс Агро») завершила уборку озимых зерновых — это более 54 тыс. га, из которых почти 94% заняты пшеницей — Краснодарском крае. Средняя урожайность составила 64 ц/га по пшенице и 67 ц/га — по ячменю. Это на 50% выше средних региональных показателей, но меньше показателей компании прошлого года, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «УК АгроАктив» Сергей Шевченко. При этом повысилось качество зерна. «Мы получили рекордный для нас по сравнению с прошлыми годами показатель убранной пшеницы 3-го класса», — отметил он. Также компания завершила уборку озимой пшеницы в Тамбовской области.



В агрохолдинге «Степь» урожайность и качество зерновых в целом соответствуют плановым показателям, за исключением отдельных районов, пострадавших от климатических аномалий, оценил гендиректор компании Андрей Недужко. В Ставропольском кластере «Степи» дожди сдвинули темпы уборки почти в полтора раза, тогда как в Ростовской области и Краснодарском крае осложняющим фактором стали жара и засуха.



«Итоги уборочной кампании зерновых в хозяйствах агрокомплекса “Лабинский” ниже наших ожиданий», — признает гендиректор компании, предприятия которой расположены в 17 районах Краснодарского края, Алексей Скоробогатов. Продолжительная засуха стала настоящим испытанием и крайне негативно сказалась на посевах. «Нам приходится переживать один из сложнейших сезонов, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Особенно тяжело пришлось нашим хозяйствам в северных районах Краснодарского края — там поля страдали от острой нехватки продуктивной влаги в почве на протяжении всего вегетационного периода растений. Увы, отсутствие осадков привело к снижению урожайности даже в традиционно плодородных районах». Среднюю урожайность озимой пшеницы специалисты «Лабинского» оценивают как низкую — 42,6 ц/га.



Предприятия холдинга «АгроГард» убрали озимые в Краснодарском крае в оптимальные сроки. «В Центре сбор урожая озимых в этом году начался позже, проходит медленнее, с перерывами, так как вмешиваются затяжные дожди, но это не вызывает у нас серьезных опасений», — делится гендиректор компании Павел Царев. Средняя урожайность озимого ячменя в Краснодарском крае составила 67,7 ц/га, что ниже прошлогоднего уровня, однако это достаточно хороший результат, подчеркивает руководитель. Средняя урожайность озимой пшеницы в Краснодарском крае сложилась на уровне 56,8 ц/га, что существенно ниже среднего показателя за последние пять лет. В целом Царев положительно оценивает первые результаты уборочной кампании по озимым культурам. Качество зерна тоже достойное, около 75% собранной пшеницы — продовольственная.



Царев добавляет, что погодный фактор — это единственная трудность для компании. «Несмотря на все усилия агрономов в Краснодарском крае, озимым не хватало влаги, пшеница и ячмень в ряде районов Кубани подверглись воздействию возвратных весенних заморозков и ветряной погоды в начале лета. Была заметно снижена натура зерна. В центральных регионах сроки уборки затягиваются из-за дождливой погоды», — рассказал он «Агроинвестору».



На первую неделю августа в агрохолдинге «Лазаревское» из Тульской области полностью убрали озимый рапс, на 63% закончили сбор озимой пшеницы. На тот момент урожайность была выше плановых показателей. По озимой пшенице заложено 55 ц/га, по факту — 60 ц/га; рапс — 25 ц/га и 26,9 ц/га соответственно. «Компания придерживается четкой стратегии в области выращивания зерновых, что позволяет эффективно управлять производственным процессом и достигать поставленных целей. Разделение действует на два направления — фуражное зерно для собственных нужд и зерно с высокой клейковиной на продажу. Это позволяет оптимизировать структуру посевных площадей и удовлетворять потребности как животноводческого комплекса, который является ядром бизнеса, так и покупателей, в основном из хлебопекарной промышленности», — делится руководитель «Лазаревского» Кристина Романовская.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

