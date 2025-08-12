Экспорт пшеницы в июле-августе может сократиться на 37,5%

Снижение объемов поставок связано с низкой конкурентоспособностью российской пшеницы А. Гордеев / Ведомости

Экспорт пшеницы из России в июле-августе может снизиться на 37,5% по сравнению с прошлым годом и составить 5,33 млн т, прогнозируют в аналитическом центре «Русагротранса». Так, отгрузки в июле составили 1,78 млн т (минус 36,4% год к году), в августе они могут быть на уровне 3,55 млн т (минус 37,2%), пишет «Коммерсантъ». В аналитическом центре «СовЭкон» оценивают экспорт в июле в 2 млн т — сокращение по сравнению с 2024-м составило 48,7%, прогноз на август — 3-4 млн т (минус 33-41,7%). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в июле Россия отгрузила около 1,8 млн т пшеницы, прогноз на август — до 3,5 млн т. Снижение темпов вывоза наблюдается со второй половины прошлого сезона из-за отрицательной рентабельности.



По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, резкое падение темпов отгрузок действительно фиксируется и связано оно с неконкурентоспособностью российской пшеницы на мировом рынке. Она, в свою очередь, вызвана крепким рублем, неспособностью сельхозпроизводителей дальше снижать цены реализации, сокращением урожая на Юге и, соответственно, ростом затрат на логистику при отгрузках за рубеж. «Экспорт есть только когда продукции много, и она относительно дешевая. Но у нас не может быть дешевой продукции из-за роста утильсборов, (внедрения) ФГИС и т. д. — они привели к росту затрат. Кроме того, есть и внешние факторы — высокая ставка ЦБ и т. п. », — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Согласно Центру ценовых индексов, на 11 августа средняя экспортная стоимость российской пшеницы на базе FOB Новороссийск составила $238/т сократившись на 1,1% за неделю. Тенденция к снижению цен на рынке прослеживается с апреля. При этом, по словам директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, сейчас фиксируется дисконт на российскую пшеницу по сравнению с европейской. Цена российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) составляет $234/т, за неделю она снизилась на $2, с начала августа — на $7/т. В то же время европейская пшеница с 1 августа подорожала на $7, до $239/т, американская — на $4, до $220/т. Поступление нового урожая удерживает цены от более резких колебаний, сказала она «Интерфаксу».



При этом, по словам вице-президента Газпромбанка Дарья Снитко, внутри страны пшеница дорожает быстрее. Рублевая цена экспортных закупок у аграриев в центральной части России сейчас 13,43 тыс. руб./т, что на 14,5% больше, чем год назад. По данным Росстата, средняя цена производителей на пшеницу на конец июня 2025 года составила 14,568 тыс. руб./т, что на 27,7% больше, чем в июне 2024-го. По данным «СовЭкона», за последнюю неделю стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса на внутреннем рынке увеличилась на 1,4%, до 14,8 тыс. руб./т. По словам Тюриной, цены внутреннего рынка в основном стабильны: с 1 августа рост составил 80 руб., до 17,18 тыс. руб./т. (СPT Новороссийск).



Впрочем, по мнению Корбута, в октябре экспорт может активизироваться из-за поступления большого объема зерна, но рекордов прошлых лет ждать не стоит. В «Русагротрансе» также считают, что осенью отгрузки могут начать выравниваться за счет высокого урожая в центральной части страны и Поволжье. Однако, по словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, пока сложно спрогнозировать, будет ли дальнейшая активизация отгрузок — слишком много неопределенностей.



