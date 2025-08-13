Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России

Оценка российского экспорта Минсельхозом США может быть слишком оптимистичной Е. Разумный / Ведомости

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем отчете за август сохранила прогноз экспорт пшеницы из России в сезоне-2025/26 на уровне 46 млн т (в прошлом сельхозгоду — 43 млн т, здесь и далее — без учета Крыма и новых территорий). Также без изменений остался прогноз объема ее производства — 83,5 млн т (81,6 млн т), переходящие запасы — 9,39 млн т (10,59 млн т), производство фуражного зерна — 37,4 млн т (34,77 млн т) и его экспорт — 7,28 млн т (6,77 млн т), а также урожай кукурузы — 15 млн т (14 млн т) и ее отгрузки на внешние рынки — 3,6 млн т (3,3 млн т). Экспорт ячменя FAS USDA по-прежнему оценивает в 3,4 млн т (3,1 млн т), его производство ожидается на уровне 17,7 млн т (16,25 млн т). Отгрузки овса, по прогнозу, будут на уровне 250 тыс. т (3 тыс. т), его урожай — 3,3 млн т (3 млн т), ржи — 30 тыс. т (70 тыс. т) и 760 тыс. т (800 тыс. т) соответственно. Урожай всего зерна в России может составить 121,7 млн т (117,2 млн т).



Минсельхоз России также сохраняет прогноз производства зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн т включая 90 млн т пшеницы при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая. По данным агроведомства, в этом году в отдельных регионах Юга страны, в частности, Ростовской области, Крыму и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур. Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна может составить 53-55 млн т (53 млн т в прошлом сельхозгоду), в том числе 43-44 млн т пшеницы (44 млн т).



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут предварительно оценивает сбор зерновых в 130 млн т (без учета новых регионов), из них пшеницы — 85 млн т. Плюс, новые территории могут дать еще около 3-3,5 млн т, большая часть этого объема — пшеница. Впрочем, обращает внимание он, окончательные оценки можно будет давать только после завершения уборочной кампании из-за возможных погодных катаклизмов. Прогноз экспорта FAS USDA Корбут считает слишком оптимистичным в связи с текущей ситуацией — отгрузки сильно просели. По его мнению, продажи пшеницы на внешние вряд ли превысят 42 млн т.



При этом ранее российские аналитики повышали свои прогнозы относительно текущего сезона. Так, аналитическая компания «ПроЗерно» в начале августа повысила свой прогноз сбора зерновых и зернобобовых культур до 131,3 млн т (без новых регионов) со 130,3 млн т по июньской оценке. Однако сейчас эта оценка пересматривается в связи с тем, что Росстат подвел итоги посевной — площади зерновых и зернобобовых сократились более чем на 5%, до почти 43,8 млн га: пшеница заняла 26,9 млн га (минус 5,62%), рожь — 451 тыс. га (минус 32,52%), ячмень — 6,65 млн га (минус 4,4%). Кукуруза на зерно, предварительно, была посеяна на 2,59 млн га, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Аналитический центр «СовЭкон» также накануне повысил свой прогноз производства пшеницы на 1,9 млн т, до 85,2 млн т после публикации Росстатом данных весеннего учета по посевным площадям.



