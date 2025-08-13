Пшеница под урожай этого года заняла 26,9 млн гектаров Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,9 млн т, до 85,2 млн т после публикации Росстатом данных весеннего учета по посевным площадям, пишет «Интерфакс». Согласно уточненным данным статведомства, пшеница под урожай этого года заняла 26,9 млн га.



В частности, прогноз валового сбора в Центре был повышен на 1,2 млн т, до 21,5 млн т, что обусловлено как расширением посевных площадей, так и ростом урожайности. Оценку урожая на юге аналитики увеличили на 0,9 млн т, до 31,1 млн т также из-за роста посевов. Перспективы урожая в Поволжье и Сибири по-прежнему остаются многообещающими, отметили аналитики «СовЭкона».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее сообщил, что в этом году урожай пшеницы может составить около 87 млн т с учетом Донбасса и Новороссии, которые из-за засухи, как ожидается, соберут всего 2,5 млн т. До этого ИКАР повысил прогноз производства пшеницы на 0,5 млн т, до 84,5 млн т без учета новых регионов.



В конце прошлой недели министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что аграрии плавно подходят к экватору уборочной кампании — в целом по стране тогда было убрано около 40% площадей, намолочено 64 млн т зерновых. «У нас есть сложности — погода преподносит сюрпризы: в ЦФО льет дождь, на Юге очень сложная ситуация, связанная с засухой, — отмечала она. — Тем не менее, благодаря профессионализму людей, уборка продолжается, и мы рассчитываем получить урожай на уровне 135 млн т, здесь мы свои прогнозы пока не меняем». Потенциал валового сбора пшеницы агроведомство оценивает в 90 млн т.



