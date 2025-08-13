разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы

Это связано с уточнением площади ее сева

| Агроинвестор |

Пшеница под урожай этого года заняла 26,9 млн гектаров
Пшеница под урожай этого года заняла 26,9 млн гектаров

Аналитический центр «» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,9 млн т, до 85,2 млн т после публикации Росстатом данных весеннего учета по посевным площадям, пишет «Интерфакс». Согласно уточненным данным статведомства, пшеница под урожай этого года заняла 26,9 млн га.

В частности, прогноз валового сбора в Центре был повышен на 1,2 млн т, до 21,5 млн т, что обусловлено как расширением посевных площадей, так и ростом урожайности. Оценку урожая на юге аналитики увеличили на 0,9 млн т, до 31,1 млн т также из-за роста посевов. Перспективы урожая в Поволжье и Сибири по-прежнему остаются многообещающими, отметили аналитики «».

() ранее сообщил, что в этом году урожай пшеницы может составить около 87 млн т с учетом Донбасса и Новороссии, которые из-за засухи, как ожидается, соберут всего 2,5 млн т. До этого повысил прогноз производства пшеницы на 0,5 млн т, до 84,5 млн т без учета новых регионов.

В конце прошлой недели министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что аграрии плавно подходят к экватору уборочной кампании — в целом по стране тогда было убрано около 40% площадей, намолочено 64 млн т зерновых. «У нас есть сложности — погода преподносит сюрпризы: в ЦФО льет дождь, на Юге очень сложная ситуация, связанная с засухой, — отмечала она. — Тем не менее, благодаря профессионализму людей, уборка продолжается, и мы рассчитываем получить урожай на уровне 135 млн т, здесь мы свои прогнозы пока не меняем». Потенциал валового сбора пшеницы агроведомство оценивает в 90 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%