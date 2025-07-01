Российские производители удобрений в этом году могут обновить экспортный рекорд

РАПУ совместно с Минсельхозом работают над тем, чтобы удобрения были доступны российским растениеводам «Уралкалий»

В этом году российские производители минеральных удобрений могут обновить экспортный рекорд. Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума. С 2013 года поставки удобрений из России увеличились на 60%, до 42 млн т за счет динамичного роста отгрузок в дружественные страны. В этом году, по оценкам РАПУ, предприятия смогут поставить на международные рынки 44 млн т минудобрений. По итогам прошлого года доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%. В том числе за последние три года Россия более чем на 60% нарастила поставки в государства блока БРИКС, на них сегодня приходится половина российского экспорта удобрений, каждая третья тонна удобрений туда ввозится из России, привел данные Гурьев.



Сейчас мир стоит перед необходимостью коренной трансформации АПК, без которой планета не сможет сохранить ту привычную динамику роста и уровня жизни, отметил в ходе выступления Гурьев. И именно России, где много пахотных земель и есть водные ресурсы, отведена одна из ключевых ролей с точки зрения обеспечения мировой продовольственной безопасности. «Население Земли к 2050 году увеличится на 1,5 млрд человек. По оценке ФАО, чтобы избежать голода, нужно будет нарастить производство продуктов питания на 60%. Для мирового АПК в его сегодняшнем состоянии задача абсолютно нерешаемая», — считает он. Расширять пахотные земли больше некуда, соответственно, их площадь в перечете на душу населения постоянно сокращается. По данным РАПУ, с 2000 года к текущему моменту средний по миру показатель упал на 20% и сейчас составляет 0,18 га на человека. В этой ситуации остается только один вариант — интенсификация земледелия, в первую очередь за счет применения минеральных удобрений и СЗР, считает Гурьев.



Директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова обратила внимание, что, например, урожайность пшеницы в России выросла в восемь раз, в том числе благодаря использованию удобрений. В то же время, по данным РАПУ, из-за последовательного сокращения потребления минеральных удобрений урожайность зерновых в Европе стагнирует, а качество сельхозпродукции снижается. «Экспорт пшеницы из Европы, по оценкам Еврокомиссии, в сезоне-2024/25 сократится на 30%, падение составит 11 млн т, или четверть российского экспорта», — сравнил Гурьев. Качество пшеницы во Франции и Германии — основных ее производителях в ЕС — из-за недовнесения удобрений за последние два сезона тоже значительно ухудшилось. «Введение заградительных пошлин на поставки удобрений из России и Беларуси, с которыми мы столкнемся с 1 июля, окажет дополнительный и при этом самый резкий негативный эффект на европейских аграриев», — подчеркнул глава РАПУ.



В июне Совет ЕС объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии, которые вступают в силу с 1 июля. Повышать тарифы будут постепенно, в течение трех лет. Согласно майскому решению Европарламента, изначально к нынешней ставке 6,5% прибавят 40-45 евро за тонну азотных и сложных удобрений, а к лету 2028-го ставка достигнет 315 евро и 430 евро за тонну соответственно. По данным Совета ЕС, в 2023 году страны Евросоюза импортировали около 3,6 млн т удобрений из России на 1,28 млрд евро.



Великобритания с 18 июля также введет дополнительные пошлины на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии, сообщило Министерство торговли страны. Ставка будет расти поэтапно в течение трех лет — по аналогии с мерами, принятыми Евросоюзом. Так, с 18 июля ставка дополнительной пошлины составит 10%, с 1 июля 2026 года — 20%, с 1 июля 2027 года — 35%. Общая для всех импортеров азотных удобрений пошлина в Великобритании составляет от 6% до 6,5% в зависимости от продукта.

Европейский рынок, несмотря на сокращение поставок, почти на 30% зависит от импорта минеральных удобрений из России. Соответственно, потребление удобрений в ЕС, а значит, качество и объем урожая, продолжат падать, и Евросоюз из нетто-экспортера зерна, которым он является сегодня, станет его нетто-импортером. Одновременно в последние годы на 30% сократился экспорт пшеницы из США, добавил Гурьев.



В то же время, роль России на мировом рынке пшеницы постоянно растет. «Последние пять лет наша страна лидирует по объему экспорта и сегодня обеспечивает пятую часть всех мировых поставок пшеницы. За последние 10 лет экспорт вырос на 60%», — подчеркнул глава РАПУ. В значительной степени этому способствует увеличение использования минеральных удобрений.



РАПУ совместно с Минсельхозом работают над тем, чтобы удобрения были доступны российским растениеводам. По данным Росстата, разница между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке составляет не менее 15%. Как следствие, поставки удобрений российским аграриям с 2013 года выросли в 2,5 раза, объем их внесения удвоился и достиг 77 кг/га, отметил Гурьев.





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