Низкая стоимость продукции растениеводства позволяет активно наращивать мощности по ее глубокой переработке

К 2030 году производство растительного белка в России может утроиться. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков на конференции «ПроКрахмал 2026: от сырья к биоэкономике». Низкая стоимость продукции растениеводства позволяет активно наращивать мощности по ее глубокой переработке. Сейчас, по данным Россельхозбанка, 2,5 млн т зерновых является ресурсной базой для глубокой переработки, и этот показатель увеличится в два раза, до 5 млн т к 2030 году. Такие выводы, уточнил Князьков, специалисты банка сделали, исходя из информации об инвестиционных проектах, которые уже реализуются в России.



В том числе динамично развиваются проекты по производству альтернативных белков. Уже в этом году, по информации эксперта, мы увидим кратный прирост после запуска площадки в Тюменской области. «Таким образом, мы закроем внутренние потребности в гороховом изоляте, а с вводом второй очереди проекта в следующем году станем нетто-экспортерами и займем почти 6% мирового рынка в этом продукте», — уточнил он. За семь лет объем выпуска альтернативных белков в нашей стране увеличился в 16 раз, а к 2030-му, с учетом заявленных проектов, он вырастет еще втрое, оценивают в Россельхозбанке. Основная его часть придется на глубокую переработку сои.



В целом в нашей стране достаточно благоприятная ситуация для развития глубокой переработки и биотеха, где важна конкурентная стоимость сырья, отметил Князьков. «Мы производим мясо и являемся в этой категории нетто-экспортерами. При этом у нас самая низкая цена на мясо птицы в мире, на самых низких значениях стоимость свинины, — обратил внимание он. — И если по мясу мы находимся на самых низких значениях с точки зрения мировых цен, то и ресурсы для его производства — пшеница, кукуруза — у нас тоже находятся на самых низких мировых значениях. В отдельных субъектах — Сибири, на Урале — цены на зерновые даже ниже, чем у наших основных конкурентов — Казахстана и Украины».



Кроме уже реализуемых проектов по глубокой переработке продукции растениеводства, отрасли есть, куда расти. Есть федеральные округа и регионы, где инвестировать в такие производства наиболее актуально. Там хорошие урожаи, слабо развита переработка и невысокая стоимость ресурсной базы. Все это — хорошие предпосылки для создания предприятий глубокого передела. «Стоимость сырья — это одна из составных себестоимости. Также важно иметь конкурентоспособные тарифы по электроэнергии, так как глубокая переработка — это энергоемкие предприятия. Важно также иметь конкурентное преимущество по отношению к самой технологии, которая применяется, и налоговые преференции, в том числе, меры государственной поддержки — тарифного и нетарифного регулирования, прямые меры господдержки по возмещению капексов», — перечислил Князьков. Например, в Алтайском крае самая низкая цена сырья — на пшеницу и горох, но если факторы стоимости электроэнергии и налоговых преференций будут отсутствовать, то возникает вопрос, смогут ли переработчики региона конкурировать с крупными гигантами по переработке в Китае, добавил он.



