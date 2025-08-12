Росстат подвел итоги посевной кампании

Посевы масличных оказались выше плановых Pixabay

В этом году посевная площадь уменьшилась на 1,11% относительно 2024-го и составила около 79,3 млн га против 80,18 млн га, следует из данных Росстата по итогам весеннего учета. В том числе площади зерновых и зернобобовых сократились более чем на 5%, до почти 43,8 млн га: пшеница заняла 26,9 млн га (минус 5,62%), рожь — 451 тыс. га (минус 32,52%), ячмень — 6,65 млн га (минус 4,4%). Кукуруза на зерно, предварительно, была посеяна на 2,59 млн га, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.



Также в основном аграрии снизили площади сева крупяных культур. В том числе гречиха заняла почти на 32% меньше, чем в прошлом году — 746 тыс. га, посевы проса уменьшились на 15%, до 248 тыс. га, риса — на 4%, до 199 тыс. га. При этом расширились площади под овсом — примерно на 2%, до 1,74 млн га. Также на 4,9%, до 4,1 млн га, выросли посевы зернобобовых, хотя площади под горохом снизились на 2,8% и составили 2,16 млн га.



Посевы масличных в целом увеличились на 11,7% и превысили 21 млн га. В том числе подсолнечник занял более 11 млн га (плюс 13,21%) соя — 4,73 млн га (плюс 10,18%), рапс — 2,96 млн га (плюс 8,6%), лен-кудряш — 1,95 млн га (плюс 16,84%).



Площади под сахарной свеклой расширились на 2,9%, до 1,2 млн га. Картофель, овощи и бахчевые были высажены на 1,55 млн га, что на 2% меньше, чем в прошлом году. В том числе картофель занял 986 тыс. га (минус 2,22%), овощи открытого грунта — 457 тыс. га (минус 1,81%), бахчевые - 90 тыс. га (минус 2,75%).



Согласно ранее утвержденной Минсельхозом структуре посевных площадей, в этом году яровые зерновые должны были занять 28,8 млн га (на 0,1 млн га меньше, чем в 2024-м), озимые зерновые — 19,1 млн га (плюс 0,5 млн га), масличные — 20,4 млн га (прирост на 0,6 млн га), сахарная свекла — 1,2 млн га (плюс 0,03 млн га), картофель и овощи в товарном секторе — 286,3 тыс. га и 187,8 тыс. га соответственно.



