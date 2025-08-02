Аграрии отмечают рост затрат на защиту растений

Количество сорняков на полях напрямую зависит от объема осадков «Росспецмаш»

В ГК «Малино» затраты на средства защиты растений в этом сезоне увеличились по сравнению с предыдущим. «В этом году посадки происходили в сухую землю, и гербициды не сразу стали работать, поэтому засоренность полей действительно была. В июне было очень много влаги, и мы значительное количество сил и средств тратили на борьбу с грибными болезнями, в первую очередь, фитофторой на картофеле», — рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора холдинга Татьяна Губина. В целом, по ее прогнозам, затраты на СЗР по отношению к плановым в этом году вырастут, причем не только на борьбу с сорняками, но и на комплексную защиту — как от сорняков, так и от болезней.



Председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец отмечает, что с проблемой сорняков в этом сезоне компания не сталкивалась, так как посевы своевременно обрабатываются СЗР. Что касается затрат на обработки от сорняков, то они в агрофирме увеличились на сумму подорожания гербицидов — примерно на 10%. Кроме того, незначительно выросли общие затраты на обработки за счет повышения расходов на зарплаты, топливо, запчасти. В совокупности, по подсчетам Неженца, затраты на борьбу с сорняками в «Прогрессе» увеличились на 15,4%.



«В этом году аграриев радуют дожди — погода сложилась благоприятная для всего, что растет. Увы, не только для агрокультур, но и для сорняков», — делится глава агрохолдинга «Лазаревское» (Тульская область) Кристина Романовская. В целом структура затрат агрохолдинга меняется не только из-за увеличения объемов обработок, но и из-за общего роста цен: на средства производства, логистику, фонд оплаты труда. Если говорить, например, о пшенице, то суммарное удорожание уже достигло 50-70% к себестоимости 2025 года. Это результат совокупности факторов, а не одной причины, подчеркивает Романовская.



Подробнее о проблеме распространения сорняков — в нашем спецпроекте.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что количество сорняков на полях напрямую зависит от объема осадков: чем больше последних, тем выше и количество сорняков. В этом году на полях «Степи» был примерно такой же объем сорняков, как и в прошлом. «Однако по сравнению с 2023 годом количество сорняков заметно меньше, так как уже второй год подряд на Юге засушливые погодные условия», — уточняет руководитель.



Для агрохолдинга сорняки не являются проблемой, так как в компании используются надежные средства защиты растений и для каждой культуры существует своя схема их внесения. «Из года в год плановый объем внесения гербицидов меняется в зависимости от структуры посевных площадей, — поясняет Недужко. — Внесение этих средств производится в весенний период. В зависимости от погодных условий принимается решение об объемах применении гербицидов сплошного действия, которые используются на парах и перед севом новой культуры на поле». «Степь» использует в основном гербициды отечественного производства, их стоимость, по информации руководителя, незначительно изменилась год к году.



Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов ранее оценивал, что площадь обработки посевов средствами защиты растений от сорняков и вредителей в 2025 году увеличится. «По первоначальным данным, в этом году мы планировали обработать химическими средствами защиты растений (в пересчете на однократные обработки) более 95 млн га посевных площадей, — говорил он. — В этом году лето и влажное, и теплое. Соответственно, идеальная среда для размножения вредных микроорганизмов. Поэтому площади обработки, на мой взгляд, по сравнению с первоначальными данными будут превышены». Согласно презентации Некрасова, в прошлом году площадь обработки СЗР составила 76,2 млн га.



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