Доходность предприятий свеклосахарной отрасли может снизиться

Если не будет ухудшения погодных условий, то валовой сбор сахарной свеклы может составить 48-50 млн тонн В. Бычков

По состоянию на 21 июля посевы сахарной свеклы в большинстве регионов были в основном в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил Союзроссахар. Исключение составляют посевы в части районов Краснодарского края и Ростовской области, пострадавших из-за почвенной засухи. В девяти свеклосеющих районах Кубани и четырех — Ростовской области введен режим ЧС из-за почвенной засухи, в зоне действия ЧС находятся соответственно 39% и 59% посевов сахарной свеклы от площади ее сева в этих регионах. Масса корня составила в среднем 329 г, что является минимальным показателем за последние пять лет. На текущую дату суточное снижение массы ботвы превышает прошлогодние значения на 25%, сравнил союз.



Гендиректор агрокомплекса «Лабинский» Алексей Скоробогатов ранее рассказывал «Агроинвестору», что на начало июля средний вес сахарной свеклы на предприятиях холдинга составлял около 240 г, что на 120 г ниже, чем в прошлом году на ту же дату. «Если взять биологическую урожайность, то в 2024-м на текущую дату она уже составляла 350-380 ц/га. Сегодня, увы, урожайность 260 ц/га — посевам не хватает влаги», — сравнивал он. В то же время, по подсчетам специалистов «Лабинского», затраты на выращивание сахарной свеклы выросли в этом сезоне относительно сезона-2024/25 на 36%.



По предварительному прогнозу Союзроссахара, составленному с учетом текущих показателей развития сахарной свеклы, если не будет ухудшения погодных условий во всех свеклосеющих регионах, то валовой сбор агрокультуры может составить 48-50 млн т. При этом на сайте союза уточняется, что краснодарские сахарные заводы, которые начнут переработку в течение двух недель, снизили планы по заготовке в среднем на 19%, что отразится на рентабельности на всех этапах производственной цепочки по выращиванию и переработке сахарной свеклы в ЮФО и объемах произведенной продукции.



Участники рынка называют и другие факторы снижения рентабельности в отрасли. Так, семена под урожай 2025-го были очень дорогими, делится руководитель компании «Флагман» из Краснодарского края Сергей Зарудко. «Покупали мы их весной, когда курс евро к рублю был на уровне 1:120-130, а позже и доллар, и евро обвалились. И сахар у нас на Кубани в опте подешевел с весенних значений в 58-59 руб./кг до 50 руб./кг к началу июля — это дешевле, чем годом ранее на ту же дату», — рассказал он «Агроинвестору». При такой цене на сахар цена приемки свеклы будет составлять 4,1-4,2 тыс. руб./т, тогда как в прошлом году она находилась на уровне 5 тыс. руб./т, подсчитал Зарудко.



По оценке председателя наблюдательного совета кубанской агрофирмы «Прогресс» Александра Неженца, себестоимость производства сахарной свеклы урожая 2025-го увеличилась на 10-15%, но, даже несмотря на увеличение издержек, эта агрокультура продолжает оставаться рентабельной. Правда, если в советское время она по этому показателю находилась на первом месте, то сейчас уступает подсолнечнику, уточняет руководитель.



В пресс-службе компании «Агросила» рассказали «Агроинвестору», что затраты на производство сахарной свеклы в этом году выросли более чем на 15% относительно предыдущего года, в основном из-за удорожания минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, увеличения процентной ставки по кредитам, а также роста цен на услуги производственного характера. При этом со второго квартала 2025 года наблюдается отрицательная динамика цен на сахар. В этом году снижение стоимости началось раньше обычного. В целом при сохранении цен на нынешнем уровне либо их незначительного колебания рентабельность входящего в состав холдинга завода «Заинский сахар» прогнозируется на уровне 5-7%.



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