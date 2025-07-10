Правительство обещает продолжить поддержку АПК

Нужно продолжить создание условий для научных исследований в селекции и генетике А. Астахова / Ведомости

В прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено более 530 млрд руб., сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, в ходе которого обсуждался нацдоклад о ходе и результатах реализации в 2024 году госпрограммы развития сельского хозяйства. По его словам, такой подход формирует четкие и понятные условия работы для агробизнеса и способствует системным преобразованиям в инфраструктуре сектора. Государство продолжит поддерживать АПК, заверил глава кабмина, в том числе будут использоваться таможенно-тарифные меры для защиты нашего рынка, льготное кредитование сезонных полевых работ, сохранится поддержка инвесторов для завершения крупных проектов.



Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости системно поддерживать отрасль, помогать расти агробизнесу, расширять производство и как можно активнее выходить на внешние рынки, поскольку у нас есть большой экспортный потенциал, напомнил Мишустин. «Все эти вопросы — постоянно в центре внимания правительства. Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов», — отметил он.



Так, сохраняется устойчивая динамика по выполнению Доктрины продовольственной безопасности. Уровень самообеспеченности зерном и сахаром превышает показатели Доктрины, также за прошлый год увеличилось производство растительного масла, мяса и мясопродуктов. Повышается показатель по обеспеченности семенами отечественной селекции — он превысил 67%, привел данные премьер-министр. «Теперь это не только зерновые, но и подсолнечник, сахарная свекла и целый ряд других культур, что является важнейшей составляющей для повышения конкурентоспособности наших аграриев и основой для будущих хороших, весомых урожаев», — подчеркнул он.



В рамках реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства нужно продолжить создание условий для научных исследований в селекции и генетике. «Это, наверное, самое важное сейчас направление, — содействовать производству ферментных и ветеринарных препаратов, пищевых добавок, других необходимых в сельском хозяйстве средств», — подчеркнул Мишустин. Также необходимо помогать аграриям в подготовке квалифицированных кадров, добавил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

