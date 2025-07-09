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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

В России создается селекционно-семеноводческий центр субтропических культур

Среди его задач — создание и массовое производство качественного посадочного материала

| Агроинвестор |

Центр будет ориентирован на культуры теплого причерноморского климата: цитрусовые, чай, хурму, фейхоа, киви, фундук и лавр благородный
Центр будет ориентирован на культуры теплого причерноморского климата: цитрусовые, чай, хурму, фейхоа, киви, фундук и лавр благородный

На базе Субтропического научного центра РАН в Сочи создается селекционно-семеноводческий центр субтропических, цитрусовых и орехоплодных культур. «Это не просто новая лаборатория, а стратегический шаг в укреплении продовольственной безопасности России на ее уникальных субтропических территориях», — говорится в сообщении пресс-службы научного центра.

Создаваемый селекционно-семеноводческий центр будет ориентирован на специфические культуры теплого причерноморского климата: цитрусовые, чай, хурму, фейхоа, киви (актинидию), фундук и лавр благородный. Проект рассчитан на три года (2025-2027) и получит финансовую поддержку — 120 млн руб. из которых 50% придется на средства федерального бюджета, вторая половина — на внебюджетные инвестиции.

Значительная часть инвестиций пойдет на приобретение современного лабораторного и исследовательского оборудования, что позволит анализировать огромные объемы селекционного материала на ранних стадиях, ускоряя вывод перспективных форм. Параллельно будет модернизирована научная инфраструктура, включая тепличные комплексы.

Миссия центра — научные исследования и практическая работа по созданию российских сортов субтропических культур, способных конкурировать с мировыми лидерами. Одной из ключевых задач центра является не только создание, но и массовое производство качественного посадочного материала. Ежегодно планируется выпускать не менее 40 тыс. саженцев (корнесобственных и привитых), микрорастений, адаптированных к местным условиям, а также черенков разных типов. В первый год работы центр рассчитывает реализовать сельхозпроизводителям не менее 10 тыс. саженцев, а в последующие увеличить показатель до 20 тыс. «Это прямой путь к замещению импортных саженцев и развитию местных фермерских хозяйств, садоводческих кооперативов и частных подворий», — отмечается в сообщении.

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