Сельхозпредприятиям не хватает сезонных рабочих

Часть урожая плодов и ягод остается неубранным из-за нехватки рабочих рук Freepik.com

Проблема дефицита персонала для сезонных работ в отрасли наблюдается не первый сезон: в прошлом году в садах Краснодарского края пропало несколько тысяч тонн яблок из-за того, что их некому было собирать, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин.



«Губернатор региона запретил привлечение мигрантов, и в итоге урожай не только яблок, но и ягод в 2024-м не собрали в полном объеме», — делится он. В этом году, по словам эксперта, на Кубани урожай ягод хуже, чем в годом ранее, поэтому пока сообщений о дефиците сборщиков от местных сельхозпроизводителей в ассоциацию не поступает, однако, полагает Муханин, когда придет время сбора яблок, в регионе могут быть проблемы, связанные с нехваткой работников. «А вот в Тамбовской области урожай ягод хороший, но собирать их некому. Сейчас должен быть сбор земляники и малины, на подходе вишня, но в полном объеме урожай собрать не удается из-за дефицита работников. Хозяйства собирают понемногу для поставок в розницу, но тонны продукции пропадают. Людей нет», — подчеркивает эксперт, добавляя, что еще предстоит сбор яблок.



Так, в хозяйстве «Садмашсервис» Тамбовской области планируют получить 3 тыс. т яблок. «Но, по оценкам специалистов хозяйства, своими силами, без привлечения дополнительных работников, удастся собрать только максимум 1,5-2 тыс. т плодов. «И то, если осень будет идеальная, а у нас таких не бывает: дожди вносят корректировки», — подчеркивает Муханин. В других хозяйствах, по словам эксперта, такая же ситуация — работать некому.



Он связывает усугубляющийся дефицит кадров с ужесточением требований к мигрантам, которые должны сдавать экзамен на знание русского языка для получения разрешения на работу. «Зачем ему русский язык яблоки собирать? — рассуждает эксперт. — Русский язык знает бригадир, и этого достаточно. Мы обращались в Минсельхоз за содействием в решении вопроса с кадрами, они ссылаются на Министерство образования, требования которого к мигрантам обойти не могут».



По информации Муханина, в овощеводстве ситуация с сезонными рабочими тоже не самая благоприятная, особенно с учетом того, что текущий год дождливый, и нужны люди для уборки и сортировки овощей. Из-за нехватки такого персонала часть овощей гниет, при этом наблюдается рост цен на полках магазинов.



В ГК «Малино» для решения проблем с сезонными работниками уже несколько лет активно используют труд студентов высших и средних учебных заведений, а также школьников. «У нас накоплен большой опыт работы с руководителями разных учебных заведений, в первую очередь, подведомственных Минсельхозу, которому мы благодарны за поддержку в этом отношении», — говорит заместитель гендиректора «Малино» Татьяна Губина. Высшие и средние учебные заведения подстраивают программы для учащихся таким образом, чтобы студенты могли участвовать в сезонных работах. «Студенты средних специальных учебных заведений у нас занимают позиции механизаторов, агрономов. Также студенты и школьники работают в хранилищах, участвуют в посадке и уборке овощей. Школьники с 14 лет у нас работают по 4 часа с разрешения родителей в теплицах и на полях, где мы занимаемся семеноводством. Некоторые студенты возвращаются к нам уже третий сезон и приводят своих товарищей», — рассказывает Губина.



Из числа увлеченных подростков агрохолдинг в дальнейшем формирует резерв для поступления в отраслевые вузы по целевым договорам. Все молодые люди оформляются официально, работают под руководством опытных наставников, получают зарплату. Конечно, молодежь не закрывает все потребности в сезонных рабочих, их дефицит в «Малино» всегда есть, признает Губина. «Сейчас мы ждем приезда дополнительной рабочей силы, так как сбор картофеля и овощей — это трудоемкая работа, и нам нужно много рабочих рук. Но благодаря планомерной политике внутри нашей группы мы большую часть кадрового дефицита решается путем сотрудничества с учебными заведениями», — добавляет она.



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