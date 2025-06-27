Отраслевой союз попросил Минсельхоз поддержать экспорт раннего картофеля

В ближайшие дни начнется массовая копка раннего картофеля Pixabay

Картофельный союз направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой создать условия для активного экспорта раннего российского картофеля в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. «Просим Вашего содействия в организации экспорта раннего картофеля, ускорению процедур получения разрешительных документов, в том числе фитосанитарных сертификатов», — говорится в письме.



Участники рынка обеспокоены, что объемы картофеля, поступающего на рынок, будут опережать спрос и начнут давить на цену, аргументирует свою просьбу объединение. В этом сезоне посадки картофеля, в том числе ранних сортов, которые убирают в июне-августе, увеличились более чем на 10%, напоминает союз. По его оценке, ожидается хороший урожай, и хотя пока уборку тормозят дожди, в ближайшие дни начнется массовая копка раннего картофеля крупными хозяйствами в Астраханской, Ростовской, Брянской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.



Также союз обратил внимание, что на спрос влияют большие остатки импортного картофеля, которые будут распродаваться до августа и снижать потребность в отечественном продукте. При этом ранний картофель не предназначен для хранения, его нужно продавать в короткие сроки, подчеркивает объединение. Однако в нынешней ситуации оптовые цены могут резко опуститься, а это грозит тем, что затраты аграриев на выращивание раннего картофеля не окупятся. В итоге они будут демотивированы к выращиванию ранней продукции в сезоне 2026 года, что снова приведет к дефициту продукта, предупреждает союз.



В начале июня исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказывал «Агроинвестору», что цена на ранний картофель оказалась ниже ожиданий производителей. При этом он достаточно дорогой в возделывании из-за большой доли ручного труда, особенно с учетом того, что оплата работникам в последнее время увеличилась в два-три раза по сравнению с прошлым годом, так как есть дефицит рабочей силы.



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