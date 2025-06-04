Цена на ранний отечественный картофель оказалась ниже ожиданий аграриев

Ряд южных регионов уже приступили к выборочной копке картофеля нового урожая Pixabay

Ряд южных регионов уже приступили к выборочной копке картофеля нового урожая, в их числе — Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. «Полагаем, что в течение двух недель к активной фазе уборки приступят Астраханская и Ростовская области. Но, по сигналам с мест, ранний картофель серьезно проседает в цене к ожидаемой», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Он уточняет, что ранний картофель достаточно дорогой в возделывании из-за большой доли ручного труда, особенно с учетом того, что оплата работникам в последнее время увеличилась в два-три раза по сравнению с прошлым годом, так как есть дефицит рабочей силы.



При этом убранный ранний картофель не попадает на прилавки торговых сетей. Дело в том, поясняет эксперт, что на фоне информации о недоборе отборного картофеля в России по итогам прошлого года, ритейлеры законтрактовались на достаточно серьезные объемы импортной продукции и уже оплатили авансы. «Соответственно, торговым сетям сейчас невыгодно организовывать закупки отечественного картофеля, чтобы не создавать конкуренции с уже оплаченным и частично находящимся на складах импортным», — говорит Красильников.



Он добавляет, что сезоны, когда наблюдалась подобная картина, уже были. «Доходило до того, что импортный картофель, приобретенный крупными торговыми сетями, не могли реализовать. И даже обращались к аграриям, которые имеют договорные отношения не только с федеральными сетями, но и с региональными торговыми точками, чтобы те помогли продать импортный картофель. Часть же объемов сети даже были вынуждены утилизировать как не востребованную», — рассказывает эксперт.



В этом году из-за отсутствия у производителей раннего картофеля возможности продать свою продукцию по достойной цене им приходится отгружать его в коридоре 50-60 руб./кг. «И есть риск, что картофелеводы, которые приложили массу усилий для выращивания раннего картофеля, в следующем сезоне откажутся от его производства и уйдут в другие сектора растениеводства», — предупреждает Красильников.



Всего в этом сезоне, по оперативной информации Картофельного союза, импорт уже превысил 0,5 млн т. Второе место по поставкам после Египта занял Китай, который активно продвигает свой картофель на рынке Дальнего Востока и в части регионов Сибири. «Традиционно наибольшие объемы импортируемого картофеля из Китая приходились на июнь-июль. Соответственно, общий объем ввоза, возможно, приблизится к рекорду засушливого сезона-2010/11, когда к нам было завезено почти 1,5 млн т импортного картофеля», — опасается Красильников.



Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщили, что что для увеличения производства картофеля планируется увеличить площади под ним более чем на 10 тыс. га, до 290 тыс. га в товарном секторе. Посадка картофеля, по данным ведомства, в большинстве регионов идет с опережением прошлогодних темпов. По состоянию на 2 июня он был посажен на площади 237,2 тыс. га (82% к прогнозу), что на 19 тыс. га больше, чем годом ранее. При благоприятных погодных условиях урожай в товарном секторе будет на уроне 7,5 млн т против 7,3 млн т в 2024-м, рассчитывают в министерстве.



Красильников напоминает, что изначально в ведомстве предполагали, что относительно прошлого года посадки картофеля расширятся на 6,5 тыс. га. При этом в Картофельном союзе не исключают, что посадки могут увеличиться и более, чем на 10 тыс. га и их общая площадь достигнет примерно 300 тыс. «Но даже прирост посадок на 10 тыс. га — это минимум 250 тыс. т дополнительной продукции», — оценивает он.



Вместе с тем, в этом году у аграриев есть проблема и с посадочным материалом, продолжает Красильников. По его информации, сейчас одна из компаний — потенциальных импортеров еще не оставляет надежды урегулировать вопрос с Минсельхозом и Россельхознадзором по предоставлению необходимого пакета документов на поставки семенного картофеля из Германии в Россию. Правда, есть большие сомнения, что вопрос будет решен положительно, говорит Красильников. По данным союза, в прошлом сезоне наши картофелеводы смогли закупить 290 т семенного картофеля высоких репродукций из Германии, но в этом, скорее всего, ни одной тонны ввезено не будет. Дефицит качественного семенного материала и, прежде всего, сортов для промышленной переработки на фри и чипсы на фоне того, что в нашей стране появляются новые заводы по промышленной переработке картофеля приводит к тому, что качественный семенной материал существенно вырос в цене, а спрос на него ажиотажный, отмечает эксперт.



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