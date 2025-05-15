Картофель в рознице продолжил дорожать

Сбора 7,5-8 млн тонн картофеля в организованном секторе будет достаточно для того, чтобы цена на него была балансовой Pixabay

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая снизились на 0,6%, неделей ранее они уменьшились на 0,3%. В том числе огурцы стали дешевле на 9,6%, томаты — на 5,9%. При этом свекла подорожала на 5,5%, лук — на 5,1%, морковь — на 4,8%, капуста — на 3,9%, картофель — на 2,6%, яблоки — на 0,9%. С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель — его цена выросла почти в 1,6 раза.



Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов накануне назвал ситуацию с ценами на картофель «абсолютно позорной». На урожайность и цены второй год влияет погодный фактор, отметил он, при этом у аграриев «масса других, рукотворных проблем», включая дорогие кредиты из-за высокой ставки ЦБ, рост тарифов, утильсбора на сельхозтехнику. «Поборов все больше, а господдержки большинство аграриев не получают, — приводит слова Миронова его пресс-служба. — Потому что государство все эти годы делает ставку на крупные агрохолдинги. Между тем половина того же картофеля у нас выращивается в личных подсобных хозяйствах, у мелких фермеров. Их урожай гниет и не попадает на рынок». Минсельхозу необходимо возрождать практику централизованных госзакупок у ЛПХ и мелких фермеров, открывая им доступ к рынку, уверен он.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее оценивала, что урожая картофеля в организованном секторе от 7,5 млн т до 8 млн т в этом сезоне будет достаточно для того, чтобы цена на него была балансовой — покрыла затраты производителей и обеспечила доступность картофеля для потребителей. Сейчас рост цен на картофель связан с рекордным урожаем два года назад, который обрушил цены, по сути, лишив производителей доходности, следствием таких ситуаций традиционно является повышение отпускных цен, приводил слова Лут Телеграм-канал Юнашев LIVE. Снижения цен на картофель Лут ожидает с июля, когда начнутся поставки нового урожая.



Посевные площади под картофелем в 2024 году сократились до 281,3 тыс. га с 313,7 тыс. га в 2023-м. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, они будут увеличены до 286,3 тыс. га. При благоприятных погодных условиях ведомство рассчитывает на достойный урожай картофеля. Между тем, господдержка стимулирования увеличения производства картофеля и овощей в этом году составит 3,7 млрд руб. против 4,24 млрд руб. в 2024-м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на нацдоклад Минсельхоза о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году.



По данным Россельхознадзора, Россия с начала 2025 года по 7 мая увеличила импорт молодого продовольственного картофеля в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 432,2 тыс. т. Основными поставщиками стали Египет (266,3 тыс. т) и Китай (65,5 тыс. т). Пакистан ввез 8,2 тыс. т картофеля, Казахстан — 7 тыс. т, Армения — 5,1 тыс. т.

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