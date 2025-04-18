Социально значимые продукты в сетевой рознице в марте подешевели на 5%

Рост стоимости свеклы и картофеля отражает существенное повышение закупочных цен М. Стулов

Цены в базовой корзине социально значимых продуктов питания в торговых сетях в марте уменьшились на 5% относительно февраля, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; в расчет включаются сведения о средних розничных ценах на отечественные социально значимые товары «первой цены» продовольственных торговых сетей — членов объединения). Это самое значительное снижение цен с 2021 года, причем впервые за несколько лет оно зафиксировано в марте, отмечает ассоциация. Ранее продукты первой необходимости в основном дешевели в период сбора урожая — с июня по октябрь.



В марте в торговых сетях — членах АКОРТ снизились цены на 18 из 25 категорий продуктов «первой цены», которые крупные ритейлеры включают в список социально значимых. Заметнее всего за месяц подешевели куриные яйца (-14%), пшено (-13,6%), пшеничная мука (-13%), соль (-12,5%), рис (-12%), молоко (-8,6%) и пшеничный хлеб (-8,3%). Кроме того, уменьшились цены на сливочное масло (-7,9%), сезонные яблоки (-7,7%), гречневую крупу (-6%) и сахар-песок (-6%). Также подешевели репчатый лук (-5,7%), тушка цыпленка-бройлера (-4,6%), вермишель (-4%), белокочанная капуста (-3,9%), морковь (-2,6%), и ржано-пшеничный хлеб (-1,3%). Снижение цен в пределах 1% отмечено на мороженую рыбу. Вместе с тем стала дороже свекла (+7,2%), картофель (+6,9%), баранина (+4%), говядина (+2,1%), подсолнечное масло (+1,9%), черный байховый чай (+1,34%), незначительно подорожала свинина (+0,2%).



Рост стоимости свеклы и картофеля отражает существенное повышение закупочных цен: в марте они выросли на 11,4% и на 18,3% соответственно, поясняет АКОРТ. Больше всего уменьшились закупочные цены на яйца (-15%), пшено (- 9,9%), рис (-9%), тушку цыпленка-бройлера (-8,3%) и пшеничный хлеб (-8,2%). Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в марте сократилась на 0,5 процентных пункта по сравнению с февралем и составила 4,4%. По цене ниже закупочной в сетевой рознице в марте продавались товары «первой цены» в категориях картофель, белокочанная капуста, морковь, сахар-песок и подсолнечное масло.



Росстат ранее сообщал, что в марте продовольственные товары в целом в рознице подорожали на 0,83% относительно февраля, на 3,47% — к уровню декабря прошлого года и на 12,42% по сравнению с мартом 2024-го. По сравнению с февралем значительнее всего выросли цены в категории плодоовощной продукции: на картофель (+17,2%), свеклу (+9,9%), томаты (+9,4%), капусту (+8,2%), лимоны (+6,5%), бананы (+6,2%), морковь (+4,7%), лук (+1,7%), яблоки (+1,6%). При этом снизились цены на огурцы (-26,3%), сладкий свежий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%). Яйца в марте, согласно Росстату, подешевели на 4%, курица — на 1,7%.



При этом инфляционные ожидания россиян в апреле незначительно выросли до 13,1% после 12,9% в марте, следует из опроса «инФОМ» для Банка России. В марте ожидаемая инфляция резко снизилась по сравнению с уровнем февраля (13,7%). Наблюдаемая инфляция уменьшилась до 15,9% после 16,5% в марте. Инфляционные ожидания населения являются одним из индикаторов, который ЦБ учитывает при принятии решений по ключевой ставке. В марте регулятор оценивал их как повышенные.



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