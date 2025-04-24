Первый местный картофель может появиться в продаже раньше обычного

Посадка картофеля стартовала значительно раньше, чем предыдущие сезоны из-за аномально теплой погоды Pixabay

Традиционно ранние сорта российского картофеля нового урожая массово появляются на прилавках начиная со второй половины июня, однако в этом году это может произойти уже в начале первого летнего месяца, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Посадка картофеля в России уже началась, причем не только в южных регионах, но и в центральной части страны, причем стартовала она значительно раньше, чем предыдущие сезоны из-за аномально теплой погоды», — отметил он.



Так, по информации администрации Брянской области, картофелеводы региона начали первые посадки уже в первые две недели марта и за это время успели посадить порядка 2 тыс. га. По словам Красильникова, холода не нанесли ущерба посадкам, так как растения не «проклюнулись». При этом, уточняет эксперт, обычно в центральной части страны массовая посадка картофеля начинается в майские праздники. «Конечно, снегопады и похолодание затормозили дальнейшие посадки, но, тем не менее, по состоянию на 22 апреля, в сельхозпредприятиях страны было посажено уже около 9% от запланированных площадей картофеля и порядка 18,5% — овощей открытого грунта — 26 тыс. га и 35 тыс. га соответственно», — привел данные он.



По данным Минсельхоза, для наращивания производства в этом году планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тыс. га в товарном секторе. В большинстве регионов посадка культуры уже стартовала, работы идут с опережением прошлогодних темпов. По состоянию на 23 апреля, картофель посажен на 41,4 тыс. га (в 2024-м — 35,9 тыс. га), уточняет ведомство.



В целом текущие погодные условия в Центре будут благоприятствовать посадочным работам, считают в Картофельном союзе. «Конечно, такое раннее наступление теплых дней — это немного аномально, но, тем не менее, может способствовать более раннему сбору и поставкам продукции “борщевого набора” на наши прилавки», — считает Красильников. Ранние же поставки в продажу местной продукции позволят снизить информационный накал в отношении высоких цен на продукцию «борщевого набора» и ее дефицита. Более того, уже есть первые эксклюзивные случаи появления в одной из премиальных торговых сетей Краснодарского края раннего отечественного картофеля. «Правда, он достаточно дорогой — 360 руб./кг», — уточняет эксперт.



По информации Картофельного союза, импортный картофель в весенний период традиционно начинает доминировать на прилавках. По имеющимся у организации данным, с 1 января к середине апреля текущего года в Россию было поставлено 244 тыс. т картофеля против 19 тыс. т за аналогичный период годом ранее. «Но, полагаем, что объем импорта вернется к своим среднемноголетним показателям в ближайшие месяцы», — прогнозирует Красильников.



В ГК «Малино» (Московская область) начали сеять зерновые и лук-севок, посадки картофеля пока не начались, массово их планируют после майских праздников. «Ранние посадки в холодную землю чреваты негативными последствиями», — поясняет заместитель гендиректора компании Татьяна Губина. Сейчас основной риск — дефицит влаги в почве и малое количество воды в водоемах, добавляет она.



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