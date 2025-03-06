Импорт картофеля в этом году вернется к привычным объемам

Импорт 500 тысяч тонн картофеля не может угрожать продовольственной безопасности страны Pixabay

В 2025 году импорт столового картофеля вырастет примерно до 500 тыс. т после сокращения ввоза в прошлом году на фоне рекордного урожая в России: в товарном секторе в 2023-м собрали 8,62 млн т. В результате в 2024 году импорт составил лишь 290 тыс. т вместо традиционных 500-600 тыс. т. В прошлом году урожай картофеля в промышленном секторе на фоне неблагоприятных погодных условий снизился до 7,37 млн т. Таким образом, объемы ввоза вернутся к показателям предыдущих лет, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



В этом году ввоз увеличится по ряду причин: достаточно высокие цены на внутреннем рынке; определенное истощение ресурсов отечественных картофелеводов в текущий момент, плюс есть дополнительный стимул со стороны правительства — обнуление таможенных пошлин на импорт 150 тыс. т картофеля, отметил Красильников. При этом он обращает внимание на то, что в России нет импортозависимости по столовому картофелю, несмотря на рост его ввоза: исходя из среднедушевого потребления, внутреннему рынку нужно 7,5-8 млн т картофеля, и импорт в объеме 500 тыс. т не может угрожать продовольственной безопасности страны.



На начало февраля в Россию было поставлено около 5 тыс. т картофеля из Египта, в то время как традиционно в январе-феврале ввозили до 250 т, сравнил Красильников. Объем импорта растет, несмотря на цены — в порту Новороссийска килограмм такого картофеля стоит 60-70 руб., в рознице он продается уже по 100 руб./кг при логистических затратах в 6-7 руб./кг. При этом, продолжает Красильников, традиционный пик импорта картофеля приходится на апрель-май и длится до середины июня, когда появляется ранний азербайджанский картофель, а с середины июля — ранний картофель из южных регионов России.



Картофельный союз отмечает определенную динамику повышения цен в оптовом звене, но при этом они достигли сбалансированного уровня — картофелеводы имеют неплохую рентабельность, которая позволяет им не сокращать площади, а сохранять или наращивать их, обращает внимание Красильников. Ранее «Агроинвестор» писал, что в этом году, по прогнозу Минсельхоза, сельхозорганизации и фермеры увеличат площади под картофелем на 2,3% (7 тыс. га). Тогда Красильников говорил, что Картофельный союз ожидал более существенного роста на фоне относительно благоприятной ценовой ситуации, но, видимо, аграрии относятся к этому сектору растениеводства более осторожно. «Здесь важен ряд условий. Во-первых, рабочая сила — это доминирующий фактор. Также непонятная ситуация с ввозом посадочного материала из недружественных стран», — говорил Красильников.



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