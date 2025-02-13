Годовая инфляция достигла почти 10%

Огурцы за неделю выросли в цене на 2,5% flickr.com

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 10 февраля на уровне 9,99%. На неделе с 4 по 10 февраля она составила 0,23% после 0,16% неделей ранее. Продовольственная инфляция на отчетной неделе ускорилась с 0,27% до 0,39%. В том числе плодоовощная продукция подорожала на 1,13% после 0,75% неделей ранее, остальные продовольственные товары — на 0,32% (0,23%).



Так, огурцы стали дороже на 2,5%, картофель — на 1,7%, томаты — на 1,5%, капуста — на 1,3%, бананы — на 0,6%, лук — на 0,5%, морковь — на 0,2%. Цены на мороженую рыбу увеличились на 1%, сметана и творог выросли в цене на 0,8%, пастеризованное молоко и сыры — на 0,7%. Одновременно на 0,6% снизились цены на куриные яйца, гречневая крупа подешевела на 0,4%, курица — на 0,2%, свинина — на 0,1%.



По итогам прошлого года инфляция достигла 9,52%. Вице-премьер Александр Новак ранее на этой неделе на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что рост цен превысил прогнозные значения, при этом, по его словам, принимаемые правительством меры «обеспечивают сдерживающее влияние на инфляцию». «Сейчас мы находимся в периоде, так сказать, управляемого охлаждения экономики в поисках баланса между задачей сдерживания инфляции и обеспечения экономического роста. <…> Проводится жесткая денежно-кредитная политика для обеспечения снижения инфляции, ужесточилось макропруденциальное регулирование ЦБ РФ, соответственно, мы наблюдаем также постепенное замедление темпов потребительского, ипотечного и корпоративного кредитования», — цитирует его «Интерфакс».



На прошлой неделе глава правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что инфляция является основным вызовом. «Немножко подрастает (инфляция), но принятые сегодня совокупные меры в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики. <…> Такой же тренд — в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики», — предупредил он.



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