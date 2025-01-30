Агрокомплекс «Весна» построит 6,5 га новых теплиц в Ставропольском крае

Компания производит 26% огурцов от всего объема на Ставрополье Агрокомплекс «Весна»

Тепличный комплекс «Весна» планирует увеличить площади современных теплиц в Предгорном округе Ставропольского края на 6,5 га. Проект планируется реализовать до 2026 года. После его запуска мощность производства овощей вырастет на 3 тыс. т. С 2001 года площади теплиц компании расширились с 7 га до 23 га, и с 2009 года в хозяйстве строятся новые высокотехнологичные и энергоэкономичные теплицы, оснащенные современным оборудованием для защищенного грунта. По итогам прошлого года доля агрокомплекса «Весна» в краевом производстве овощей защищенного грунта составила свыше 8 тыс. т, или 6,4%, а по огурцам — почти 26%, пишет «Ставропольская правда».



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что агрокомплекс «Весна» — это успешная компания с отличными финансовыми показателями, она является ключевым производителем огурца в светокультуре в регионе, и специализируется на короткоплодных гибридах — таких промышленных теплиц с товарными объемами производства в России немного. «”Весна” — это один из ярких примеров успешной деятельности предприятия, которое имеет еще советские корни: оно было полностью перестроено, есть хороший коллектив, и продукция пользуется спросом не только на Северном Кавказе и Юге, но и в Центральном округе», — знает Решетникова.



«Весна» строит современные теплицы четвертого поколения с досвечиванием, микроклиматом и др., стоимость 1 га таких теплиц сейчас может составлять примерно 3 млн евро. По словам Решетниковой, только действительно успешные в технологиях, производстве и коммерции небольшие тепличные компании могут себе позволить расширение площадей. Так, продолжает она, многие старые комбинаты не могут возводить новые теплицы из-за отсутствия собственных средств, в то время как банки кредитуют их не очень охотно по причине сравнительно низких финансовых результатов. «А они и не могут быть хорошими, поскольку зачастую используются устаревшие технологии, оборудование, а их производственные процессы не слишком оптимизированы. Получается, что денег на строительство новых современных теплиц или переоборудование, реконструкцию старых у них не хватает, и они не могут работать на высококонкурентном рынке из-за чего и сталкиваются с плохими финансовыми результатами. Такой замкнутый круг», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



По ее словам, «Весна» начала проводить реконструкцию еще в то время, когда льготные кредиты для тепличных комплексов выдавались и на Европейской части страны. Потом были построены дополнительные площади, а нынешнее расширение говорит о том, что руководство комплекса считает, что эта ниша достаточно емкая, хоть и не свободная, добавляет Решетникова. Так, в Ставрополье работает комбинат «Нежинское», который также выращивает короткоплодные гибриды огурцов, но на старых площадях с частичной модернизацией, однако производительность и финансовые показатели этого комплекса нельзя сравнивать с «Весной». Также относительно недалеко — в Карачаево-Черкесии — короткоплодные огурцы выращивает «Южный». По словам Решетниковой, на Северном Кавказе высокий уровень естественной освещенности, что благоприятно влияет на урожайность огурца. «Для современных теплиц со светокультурой самое главное — не температура, а именно естественное освещение. Если его нет, то либо резко падает урожайность, либо требуется дополнительная энергия для досвечивания, что влияет на цены», — заключила Решетникова.



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