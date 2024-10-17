В Ростовской области начали строить тепличный комплекс за 20 млрд рублей

Комплекс рассчитывают запустить в 2026 году В. Лысов

В Аксайском районе Ростовской области началось строительство тепличного комплекса площадью 33 га, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Реализация проекта запланирована на 2026 год, объем производства составит до 40 тыс. т овощей. Инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд руб.



По всей видимости, речь идет о проекте ТК «Ольгинский». Соглашение о его строительстве было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда сообщалось, что закончить строительство планируется в июле 2025 года, поставить оборудование — к концу августа 2025-го. Сумма необходимых инвестиций оценивалась в 21 млрд руб., производственная мощность — в 43 тыс. т овощей.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова уточнила «Агроинвестору», что в последние годы в тепличном секторе нет ни одного проекта, который бы уложился ровно в первоначально заявленные сроки реализации. «Производство овощей закрытого грунта — очень сложный бизнес, зависит от многих факторов, требует очень много денег», — подчеркивает она.



В основном у инвесторов в это направление проблемы возникают с получением льготных кредитов. «Процесс согласования кредита, его выдача, оформление всех бумаг обычно больше всего тормозит проекты», — говорит эксперт. Банки тоже можно понять, ведь на реализацию тепличных проектов нужны очень большие деньги — по оценкам Решетниковой, инвестиции составляют порядка 3 млн евро на гектар. «А ситуация с самообеспеченностью овощами меняется — по огурцам мы близки к показателю в 100%, особенно на Европейской части России, поэтому и кредит получить становится все сложнее», — добавляет она.



Что касается поставок необходимого оборудования, то с импортом бывают некоторые задержки, но в целом никто из зарубежных европейских поставщиков не отказывает российским тепличным предприятиям в поставках, знает Решетникова. Конструкции для возведения тепличных комплексов уже довольно давно производятся в России, и их можно использовать при должном опыте и наличии хороших инженеров. «Главная проблема российских металлоконструкций для теплиц не в том, что они плохого качества, или что наши производители не умеют делать какие-то детали, а в том, что при компоновке могут возникать сложности», — уточняет Решетникова.



Все остальное тепличное оборудование у нас в основном импортное. «В России есть собственные системы капельного полива, есть компании, которые занимаются производством систем управления микроклиматом, но крупные промышленные теплицы все же используют импортные системы — начиная от форточек, контуров отопления и заканчивая климатическими и светокультурными решениями», — делится эксперт. Не меньше зависимости у наших тепличных комплексов и от внешних поставок текущих расходных материалов: средств защиты растений (как биологических, так и химических), семян — крупные товарные производители, особенно выращивающие овощи на светокультуре, используют в основном зарубежную селекцию, говорит глава «Технологий Роста».



«В то же время, наши производители заменителей грунта совершили прорыв за последние пять-семь лет, чуть ли не с нуля начав производить данную продукцию, и сейчас предлагают рынку вполне достойные инертные субстраты, такие как минеральная вата. Частично используем торф местного производства. А вот кокос мы всегда покупали, в основном, в Индии», -рассказывает Решетникова. Она добавляет, что наши производители также изготавливают вполне достойные светильники для систем ассимиляционного досвечивания.



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