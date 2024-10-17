разделы

реклама

журналы

Форум «Рынки зерна и масличных»
Форум «Рынок кормов»

В Ростовской области начали строить тепличный комплекс за 20 млрд рублей

Плановый объем производства — 40 тысяч тонн овощей в год

| Агроинвестор |

Комплекс рассчитывают запустить в 2026 году
Комплекс рассчитывают запустить в 2026 году

В Аксайском районе Ростовской области началось строительство тепличного комплекса площадью 33 га, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Реализация проекта запланирована на 2026 год, объем производства составит до 40 тыс. т овощей. Инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд руб.

По всей видимости, речь идет о проекте ТК «Ольгинский». Соглашение о его строительстве было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда сообщалось, что закончить строительство планируется в июле 2025 года, поставить оборудование — к концу августа 2025-го. Сумма необходимых инвестиций оценивалась в 21 млрд руб., производственная мощность — в 43 тыс. т овощей.

Гендиректор компании Тамара Решетникова уточнила «», что в последние годы в тепличном секторе нет ни одного проекта, который бы уложился ровно в первоначально заявленные сроки реализации. «Производство овощей закрытого грунта — очень сложный бизнес, зависит от многих факторов, требует очень много денег», — подчеркивает она.

В основном у инвесторов в это направление проблемы возникают с получением льготных кредитов. «Процесс согласования кредита, его выдача, оформление всех бумаг обычно больше всего тормозит проекты», — говорит эксперт. Банки тоже можно понять, ведь на реализацию тепличных проектов нужны очень большие деньги — по оценкам Решетниковой, инвестиции составляют порядка 3 млн евро на гектар. «А ситуация с самообеспеченностью овощами меняется — по огурцам мы близки к показателю в 100%, особенно на Европейской части России, поэтому и кредит получить становится все сложнее», — добавляет она.

Что касается поставок необходимого оборудования, то с импортом бывают некоторые задержки, но в целом никто из зарубежных европейских поставщиков не отказывает российским тепличным предприятиям в поставках, знает Решетникова. Конструкции для возведения тепличных комплексов уже довольно давно производятся в России, и их можно использовать при должном опыте и наличии хороших инженеров. «Главная проблема российских металлоконструкций для теплиц не в том, что они плохого качества, или что наши производители не умеют делать какие-то детали, а в том, что при компоновке могут возникать сложности», — уточняет Решетникова.

Все остальное тепличное оборудование у нас в основном импортное. «В России есть собственные системы капельного полива, есть компании, которые занимаются производством систем управления микроклиматом, но крупные промышленные теплицы все же используют импортные системы — начиная от форточек, контуров отопления и заканчивая климатическими и светокультурными решениями», — делится эксперт. Не меньше зависимости у наших тепличных комплексов и от внешних поставок текущих расходных материалов: средств защиты растений (как биологических, так и химических), семян — крупные товарные производители, особенно выращивающие овощи на светокультуре, используют в основном зарубежную селекцию, говорит глава «Технологий Роста».

«В то же время, наши производители заменителей грунта совершили прорыв за последние пять-семь лет, чуть ли не с нуля начав производить данную продукцию, и сейчас предлагают рынку вполне достойные инертные субстраты, такие как минеральная вата. Частично используем торф местного производства. А вот кокос мы всегда покупали, в основном, в Индии», -рассказывает Решетникова. Она добавляет, что наши производители также изготавливают вполне достойные светильники для систем ассимиляционного досвечивания.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна